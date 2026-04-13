'Была ничья': россиянин, проигравший Фьюри все 12 раундов, выдал феерическую дичь

Российский боксер Арсланбек Махмудов (21-3, 19 КО), который прячется под флагом Канады, не согласился с поражением Тайсона Фьюри (35-3-1, 24 КО). Дагестанец, который на записках двух судей из трех проиграл британцу все 12 раундов, назвал результат несправедливым.

Об этом Махмудов заявил в интервью YouTube-каналу Seconds Out. По словам уроженца страны-агрессорки, он изо всех сил старался победить звездного оппонента и как минимум свел бой к ничьей, однако при этом сам итоговый результат не имеет особого значения.

"Пытался побить его. Несколько раз поймал, но Тайсон очень опытный. Это один из лучших супертяжей в истории. У нас взаимное уважение. Я показал максимум. Был близкий бой, не чувствую, что проиграл. Мне кажется, это была ничья. Но я точно не проиграл. Чувствую себя победителем. Горжусь собой. Мне неважно, проиграл я или победил. Сделал все возможное и невозможное", – сказал Махмудов.

Отметим, что ФЬюри после победного камбэка вызвал на бой соотечественника Энтони Джошуа (29-4, 26 КО). Поединок также объявил главный на сегодня устроитель вечеров бокса Турки Аль-ашших.

А искусственный интеллект уже дал прогноз на этот бой года.

