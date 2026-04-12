Делал все время. На камеру попало странное поведение Джошуа во время боя Фьюри – Махмудов. Видео

Во время вечера бокса в Лондоне в объективы попал Энтони Джошуа. Британский супертяж на протяжении боя Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова для чего-то постоянно снимал происходящее на телефон.

Камера телетрансляции несколько раз фиксировали, что Энтони не выпускал гаджет из рук, постоянно записывая происходящее. Это длилось на протяжении практически всего поединка.

В комментариях болельщики недоумевали, для чего Джошуа персональная запись боя если есть официальная трансляция с множества ракурсов.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 12 апреля 37-летний Тайсон Фьюри (35-2-1, 24 КО) в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur Stadium уверенно выиграл поединок против 36-летнего боксера из России Арсланбека Махмудова (21-3, 19 КО). Бой прошел всю дистанцию в 12 раундов по итогам которых судьи единогласно отдали победу хозяину ринга 120-108, 120-108 и 119-109.

Фьюри после возвращения на ринг обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа с предложением провести бой. В ответ Энтони жестом послал Тайсона на три буквы.

