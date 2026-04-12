Фьюри после победы над россиянином бросил вызов знаменитому супертяжу. Тот в ответ показал средний палец. Фотофакт

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри после возвращения на ринг в Лондоне обратился к своему соотечественнику Энтони Джошуа с предложением провести бой. В ответ Энтони жестом послал Тайсона на три буквы.

Вечер бокса прошел на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", где Фьюри победил Арсланбека Махмудова единогласным решением судей. После поединка он взял микрофон и публично обратился к Джошуа, который находился у ринга.

Фьюри заявил: "Следующим я хочу дать вам бой, которого вы все ждали. Я хочу тебя, Эй Джей. Давай дадим фанатам то, что они хотят". Затем он прямо спросил: "Ты принимаешь мой вызов?"

Джошуа не стал подниматься в ринг, а в ответ показал средний палец. Позже он все же взял микрофон и сказал: "Тайсон, ты гонишься за хайпом. У меня никогда не было проблем выйти с тобой в ринг. Я побеждал тебя в детстве и после сегодняшнего боя сделаю это снова. Сегодня твой вечер, но в нужное время я буду напротив тебя".

Также он добавил: "Ты не будешь говорить мне, что делать. Я гоняюсь за этим боем уже десять лет. Когда будешь готов, приходи ко мне со своими условиями. Я выйду в ринг, когда сам решу. Я здесь главный".

Фьюри в ответ заявил: "Мяч на твоей стороне. Давай дадим фанатам то, что они хотят. Не убегай от меня в этот раз. Десять лет ожидания. Давай драться".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!