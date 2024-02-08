Боя Усик – Фьюри не будет никогда: Красюк назвал условие

Промоутер обладателя титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (21-0, 14 КО), считает, что в случае срыва поединка 18 мая против чемпиона WBC Тайсона Фьюри, бой за абсолют с британцем больше не состоится. По мнению Александра Красюка второй раз встречу никто переносить не будет.

"Если бой не состоится 18 мая, то я думаю, что его не будет. Я уже говорил об этом перед тем, как у них в прошлом году сорвался бой 29 апрел я. Тогда я сказал, что если поединок не состоится до 29 мая, то не состоится никогда из-за проблемы с IBF. Турки Аль аш-Шейх и ребята из Саудовской Аравии продлили этот период, но он ограничен. Поэтому 18 мая - это дедлайн для проведения боя за звание абсолютного чемпиона", - заявил Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing News, перевод которого приводит fightnews.

Как сообщал OBOZ.UA. Фьюри 2 февраля получил рассечение по время подготовки к поединку против Усика. Поединок, который изначально планировался на 17 февраля, был официально перенесен.

Бывший чемпион мира в суперсреднем весе Карл Фроч заявил, что травма британца выглядит подозрительно.

После случившегося Тайсон выступил с заявлением, извинившись за срыв битвы, а также а также показав видео момента травмы.

У Усика сдержанно прокомментировали ситуацию с отменой боя.

До этого в СМИ появилась информация о том, кто мог бы заменить Тайсона Фьюри в бою с Усиком 17 февраля.

На срыв мегафайта уже отреагировал и легендарный Леннокс Льюис, являющийся последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом вес. По словам 58-летнего боксера, Тайсону понадобиться порядка 3 месяцев для восстановления.

При этом председатель Турки Аль аш-Шейх сделал официальное заявление по отмене боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Позже глава Главного управления по вопросам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх заявил, что шоу 18 мая состоится в любом случае. Организатор боксерского вечера в Эр-Рияде придумал правило, которое исключит повторение срыва поединка.

Кроме того, Турки Аль аш-Шейх отметил, что Усика либо Тайсона ждет штраф в 10 млн долларов, если кто-либо из них откажется выступать.

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