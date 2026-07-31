Российские спецслужбы совершили покушение на жизнь командира 2-го корпуса НГУ "Хартия" полковника Игоря Оболенского.

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Сьогодні у центрі Харкова 69-річний харків'янин Генадій Парфенюк намагався вбити одного з вищих командирів сил оборони України.

Парфенюк отримав наводку від спостерігача, який слідкував за Оболєнським, і приїхав на місце, де мав з'явитись комкор. Весь час зрадник був на зв'язку через телефон та навушники з організатором замаху.

Отримавши команду про вихід комкора на вулицю, Парфенюк наблизився зі спини до нього та до його охоронця, навів пістолет на них і натиснув на гачок. Але пострілу не відбулось, оскільки... через хвилювання Парфенюк не діслав патрон в патроннік!

Парфенюк намагався зарядити зброю, але комкор почув звук, розгорнувся, і побачив, як на нього дивиться ствол з відстані в три метри, та швидко зреагував – разом з охоронцем вони затримали зрадника. Навушники випали з вух свої людини і було чутно, як російський куратор кричить: "Стреляй по нему, работай!"

Напад потрапив на численні камери спостереження.

Паренюк – пенсіонер, його відоме в інтернеті останнє місце работи – водій одного з комунальних підприємств Харківської міськради. Парфенюк озвучив свою легенду - ніби-то, він отримав команду від співробітників СБУ напасти у центрі Харкова на... російського агента, про якого раніеш нічого не чув та не знав. Отримав від іншого агента пістолет Макарова з одним магазином набоїв, і завдання – підійти впритул та здійснити кілька пострілів по людині, яку він не знає і яку йому мають на місці вказати "куратори". Ось так просто - незнайомі люди дзвонять по телефону, передають пістолет, йдеш у центр та тиснеш на гачок.

Парфенюк не проходив якоїсь спецпідготовки до теракту, він служив в силових структурах і володів зброєю. Був завербований ніби-то на початку липня.

Наскільки відомо, по цій справі співробітники СБУ вже затримали кілька агентів з цієї російської групи.

Сьогодні у Ігоря Оболєнського, без перебільшення, ще один день народження. Він вижив завдяки своїй швидкій реакції та помилці російського агента. Значить, ще багато чого треба зробити у житті.

На даний момент Оболєнський командує 2-м корпусом у складі 9 бригад НГУ та ЗСУ, які діють у широкій смузі на Харківщині, на якій наступ російчських військ протягом тривалого часу повністю зупинений, та проводяться успішні контратаки. Очевидно, ворог планує активні заходи.

У цьому році російські спецслужби також планували теракт проти командира 3-го корпусу Андрія Білецького, російського агента також вдалось затримати.

Це ще одне підтвердення, що ворог посилює агентурну роботу та намагається вести цілеспрямоване полювання на українських командирів, тому заходи безпеки мають бути посилені.

Фото Парфенюка за 15 хвилин після скоєння злочину на місці затримання.