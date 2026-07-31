Согласно официальному сообщению Оперативного командования Вооруженных сил Польши:

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В ночь на 30 июля национальные и союзные системы разведки зафиксировали интенсивную активность дальнего авиационного флота РФ. Над западной Украиной наблюдалось не менее десятка ракет, траектории которых представляли потенциальную угрозу для польского неба.

Один из объектов в 3:29 приблизился к границе Польши примерно на 5 км, после чего изменил курс на восток.

В 3:40 в польском воздушном пространстве обнаружили неопознанный объект, двигавшийся на запад. Подняли дежурный F-16. В 3:46 объект исчез с радаров.

Экипаж вертолета Ми-24 обнаружил вероятное место падения на незастроенной территории возле села Тарнава-Колония (Люблинское воеводство). Там обнаружили большой кратер. Местные жители слышали мощный взрыв, "стекла чуть ли не вылетели". Район перекрыт, продолжаются оперативные и следственные действия.

Это уже не первый раз, когда российская ракета "по ошибке" залетает в зону НАТО.

Президенту Польши Каролю Навроцкому, пожалуй, стоит напомнить о временах, когда Польша была частью Российской империи.

Ведь возникает логичный вопрос к польскому "историку" и бывшему главе Института национальной памяти Каролю Навроцкому.

Удивительная вещь: его историческая память работает чрезвычайно избирательно. Он с аптекарской точностью помнит и смакует каждый эпизод борьбы украинцев за свою независимость, но страдает абсолютной амнезией в отношении того, что делала с поляками Россия. Забыл о столетиях унижений, пыток, имперского сапога и о том, какой ценой сама Польша отстаивала свободу от восточного соседа. Впрочем, если история его ничему не научила, то, возможно, эта российская ракета наконец-то освежит ему память.

И она далеко не последняя.