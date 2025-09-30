'Ближайший прилет ракеты': украинская фигуристка рассказала об атаке на Киев и разрушениях рядом со своим домом

Во время массированной комбинированной атаки российских оккупантов на Киев в ночь на воскресенье, 28 сентября, один из прилетов произошел рядом с домом известной украинской фигуристки Анастасии Гожвы. О близости ударов террористов из РФ спортсменка рассказала на своей странице в Instagram.

Видео дня

"Я очень благодарна каждому, кто сегодня написал и поинтересовался, в норме ли я в норме. Действительно, сегодня был ближайший прилет ракеты рядом с моим домом – всего 5 минут пешком отделяет меня от места разрушения. Последствия вы можете увидеть", – отметила Анастасия.

"Со мной все хорошо, и повезло, что с людьми, у которых уничтожены и изуродованы дома, также не произошло непоправимого. Ценю и люблю свою жизнь", – написала Гожва в сторис.

Отметим, что еще с вечера 27 сентября страна-агрессор Россия начала очередную воздушную атаку на Украину, запустив десятки дронов-камикадзе и беспилотники-имитаторы с ряда локаций. Позже РФ подняла стратегическую авиацию Ту-95МС, которые под утро запустили крылатые ракеты Х-101. Кроме того, ночью россияне поднимали в воздух МиГ-31К и запускали из них аэробаллистические ракеты "Кинжал".

Из-за падения обломков в Киеве вспыхнули многочисленные пожары. Разрушениям подверглись жилые дома, горели машины и хлебозавод. Есть пострадавшие как в столице, так и на Киевщине. Среди жертв – 12-летняя девочка, которая погибла в многоэтажке в Соломенском районе: ее тело спасатели деблокировали из-под бетонной плиты, которая упала на ребенка.

Также в Соломенском районе Киева вспыхнул пожар в здании Института кардиологии. Погибли два человека.

