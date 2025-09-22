Исторический провал Украины в фигурном катании: на Олимпиаду поедет только один фигурист, которого обокрали на соревнованиях в Китае

Впервые в истории Украина будет представлена на зимних Олимпийских играх только одним фигуристом. Свой шанс на квалификационном турнире в Китае смог использовать только Кирилл Марсак, который и вырвал единственную лицензию в Милан-2026. Но в Пекине стал жертвой кражи.

Еще до старта олимпийского отбора стало известно, что Украина впервые за 16 лет и вообще второй раз в истории не поедет на белые Игры в женском катании. Лидер сборной последних лет Анастасия Гожва не смогла зацепиться за лицензию весной на чемпионате мира-2025, после чего решила сделать карьере и как следует восстановиться после травмы.

В отсутствие Гожвы на участие в квалификации в Милан-2026 претендовала действующая чемпионка Украины София Григоренко и серебряный призер первенства Таисия Спесивцева. Генеральным прогоном перед квалификацией в Пекине был выбран челленджер Lombardia Trophy в Бергамо, где обе фигуристки выступили, мягко говоря, не блестяще, но Спесивцева в очной борьбе немного обошла конкурентку – заняла 18-е место с 99,22 балла против 19-й позиции и 96,12 у Григоренко.

Казалось бы, путь перед Таисией открыт. Но для участия в олимпийском отборе у нашей федерации было еще одно условие: заработать технический минимум на чемпионат Европы, который составляет 75 баллов по сумме технических оценок в короткой и произвольной программах. А с этим у обеих претенденток беда – Спесивцева набрала лишь 47,11, а Григоренко в этом сезоне имела 58,55 на юниорском Гран-при.

Поэтому в нашей федерации решили, что в связи с ограниченным финансированием никто из женщин в Китай не летит, мол, все равно у них там нет шансов. Поэтому Украина впервые за 16 лет и второй раз в истории не выступит на Олимпиаде в этой дисциплине.

В шаге от пропуска в Милан остановилась наша единственная спортивная пара София Голиченко и Артем Даренский. На чемпионате мира-2025 они заняли 17 место, тогда как лицензии завоевали 16 участников произвольной программы. После чего Артем вынужден был сделать операцию на ноге и не успел полноценно восстановиться к отборочному турниру.

К этому всему в результате очередной атаки российских террористов был поврежден каток, где тренировались Артем и София. И, конечно, это все повлияло на прокат нашей пары в Пекине, который выглядел несколько сыроватым. Особенно короткая программа, за которую Голиченко и Даренский получили 57,17 балла и заняли шестое место из 11 пар. От третьего места, которое давало лицензию на Олимпиаду, они отстали на 6,78.

Произвольную программу украинцы откатали лучше, получив 112,24 балла, но по сумме двух программ поднялись лишь на одну позицию. А пятого места для получения лицензии оказалось недостаточно. Украина в третий раз подряд не отобралась на Игры в спортивных парах, а последний раз это удавалось "сине-желтым" в 2014 году, когда в Сочи Юлия Лаврентьева и Юрий Рудык заняли 20 место.

Впервые в истории Украина не будет представлена на Олимпиаде в танцах на льду, хотя в 2006-м "бронзу" из Турина привезли Елена Грушина и Руслан Гончаров. Да и без наград наши танцевальные пары были на хорошем счету. Но на лицензионном турнире в Пекине украинская пара фигуристов Мария Пинчук и Никита Погорелов заняла лишь 12-е место и не смогла завоевать путевку в Милан.

Последним в борьбу за пропуск на Олимпиаду вступил Кирилл Марсак. В заключительном этапе квалификации в Китае 26 фигуристов боролись за пять пропусков в Милан-2026, и после короткой программы украинец занимал шестую позицию.

В произвольном прокате, несмотря на ошибки при выполнении четверного сальхова и каскада с тройным луцем и двойным тулупом, Кирилл получил 145,24 балла, по сумме двух выступлений (217,57) обошел представителя Монако Давиде Брейна на 2,68 и получил единственную олимпийскую лицензию для Украины в фигурном катании.

Такого провала в отборе на зимние Игры у нас еще не было. За всю историю независимости Украина всегда квалифицировалась на Олимпиаду как минимум в трех дисциплинах фигурного катания.

А после завоеванной лицензии Марсак в своих социальных сетях пожаловался на кражу во время последнего дня отборочных соревнований: "Кто-то разорвал мою сумку и украл все игрушки, которые мне ставили на лед для меня. Они лежали в раздевалке, к которой имеют доступ только фигуристы".

"Дело не в игрушках, а в том, что это произошло в раздевалке, которая должна была бы быть "безопасным местом". Там также были мои коньки и костюм, с которыми, к счастью, ничего не случилось. Я очень сомневаюсь, что это сделал кто-то из "нейтральных" спортсменов", – написал Марсак, имея в виду россиянина Петра Гуменника и белоруса Евгения Пузанова, которые также участвовали в квалификации.

