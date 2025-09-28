В Киеве армия РФ попала в Институт кардиологии: двое погибших

Утром в воскресенье, 28 сентября, россияне атаковали Киев. В Соломенском районе вспыхнул пожар в здании Института кардиологии.

Видео дня

Погибли два человека. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, а также ГСЧС

Что известно

О пожаре в медучреждении Кличко сообщил около 8 часов утра.

"В Соломенском районе возгорание на одном из этажей государственного медучреждения. Предварительно, там могут быть пострадавшие", – написал мэр города.

Также он рассказал, что в этом же районе обломки упали во двор жилого дома.

"Горели несколько авто. Пожар оперативно потушили", – сообщил Кличко.

Больше деталей обнародовали несколько позже в ГСЧС. Там уточнили, что пожар вспыхнул в здании Института кардиологии.

"В Соломенском районе попадание пришлось в пятиэтажный дом: из-под завалов деблокировано тело 12-летней девочки, спасены три человека, один человек травмирован. Повреждено также здание Института кардиологии, где погибли два человека", – рассказали спасатели о последствиях атаки на Соломенский район столицы.

Как сообщал OBOZ.UA, под утро войска РФ атаковали Киев и область. В нескольких районах столицы и Киевской области вспыхнули пожары, есть пострадавшие.

Также еще с ночи под вражескими ударами находилось Запорожье. В частности, утром по облцентру россияне ударили ракетами, одна из них попала в многоэтажку. Известно о более 20 пострадавших, среди них есть дети.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!