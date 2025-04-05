БК 'Запорожье' сравнял счет серии с БК 'Ривне' в Суперлиге Favbet

БК Запорожья дома выиграл у Ривне второй матч серии первого раунда плей-офф Суперлиги Favbet. Игра завершилась со счетом 82:67 в пользу хозяев, сравнявших счет в серии – 1-1.

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На матч в Запорожье не прибыло трио американских легионеров: Си Джей Уиллиамсон, Род Браун и Айзея Фуллер. Также отсутствовали три украинца: Алексей Соловьев, Дмитрий Головчик и Сергей Рябой. У запорожцев, напротив, минуты на площадке получили пропустившие первую игру Владислав Николайчук и Андрей Величко.

Экспериментальный состав гостей из восьми украинцев благодаря рывку 15:2 завоевал лидерство на старте поединка. Однако подопечные тренера Валерия Плеханова сумели построить первый период вничью. Во второй четверти, которую минимально выиграло Запорожье, игра была ровной, ни одна из команд не смогла выйти вперед на более чем 6 очков.

Третий период соперники также провели на равных (она завершилась еще с +4 в пользу хозяев), а в начале заключительного – запорожцы увеличили преимущество до 10 очков и уверенно довели матч до победы. Счет в серии стал 1:1. Ее победитель определится в третьем матче, который пройдет во вторник, 8 апреля, в Ривне.

У хозяев был лучший процент двухочковых попаданий (59% против 39% у соперника), они умело поработали под щитами (43-38 подборов), их игроки, вышедшие из скамейки, набрали больше очков (43-15).

Самым полезным игроком матча стал 20-летний Владислав Николайчук (17 очков и 9 подборов), вышедший со скамейки. Также результативно сыграли его опытные запорожские одноклубники Андрей Хохоник (12 очков + 7 передач + 6 подборов) и Максим Никитин (8 очков + 9 подборов + 3 блок-шота). У ровенчан лучше себя показали Александр Поносов (19 очков + 5 передач) и Дмитрий Тимощук (10 очков + 6 подборов + 5 передач).

Напомним, ранее первым полуфиналистом стал Киев-Баскет, а уже сегодня во второй раунд плей-офф также вышел Днепр.

Суперлига. Плей-офф, 1/4 финала, матчи №2

Запорожье, ПС Юность

Запорожье — Ривне-ОШВСМ 82:67 (21:21, 18:16, 24:20, 19:10)

БК Запорожье: Бах 13, Хохоник 12 + 7 передач + 6 подборов - 5 потерь, Никитин 8 + 5 подборов + 3 блок-шота, Буц 3 + 10 подборов, Петренко 3 - старт; Николайчук 17+9 подборов, Моо 14, Величко 9, Новиков 3, Дмитренко 0

БК Ривне: Поносов 19+5 передач, Шепелев 15+5 подборов, Тимощук 10+6 подборов + 5 передач, Гарбар 4+5 подборов, Шептицкий 4 — старт; Герасимчук 6+9 подборов, Ковалевский 6, Михайлович 3

Счет в серии: 1-1