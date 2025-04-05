БК 'Днепр' с историческим рекордом вышел в полуфинал Суперлиги Favbet

"Днепр" одержал домашнюю победу во втором матче первого раунда плей-офф Суперлиги Favbet, одержав на домашней площадке Прикарпатье-Говерлу со счетом 95:80. Чемпионы Украины выиграли серию и стали второй командой, вышедшей в полуфинал Суперлиги.

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Капитан "Днепра" Станислав Тимофеенко продемонстрировал выдающуюся статистическую линию в этом матче, набрав 36 очков и реализовав 14 из 14 двухочковых бросков с игры (14/15 с игры, 8/9 штрафной). В активе Станислава также 7 подборов, 7 передач и 3 перехвата. Рейтинг эффективности Тимофеенко составил 49 баллов! Таким образом, капитан Днепра обновил сразу несколько рекордов.

*Статистика ведется с сезона 2009/2010

РЕ 49 – это третий лучший показатель индивидуального рейтинга эффективности за всю историю Суперлиги:

1. Андрей Агафонов - РЭ 55 (БИПА, сезон 2022/23)

2. Артем Швец - РЕ 53 (ИНФИЗ, сезон 2014/15)

3. Дариус Адамс - РЕ 49 (Кривбассбаскет, сезон 2012/13)

3. Халид Эль-Амин - РЕ 49 (Строитель, сезон 2009/10)

3. Станислав Тимофеенко - РЭ 49 (Днепр, сезон 2024/25)

РЕ 49 - новый рекорд за всю историю плей-офф Суперлиги:

1. Станислав Тимофеенко - РЭ 49 (Днепр, сезон 2024/25)

2. Рэнди Калпеппер - РЕ 43 (Ферро-ЗНУ, сезон 2012/13)

2. Линн Грир - РЕ 42 (Азовмаш, сезон 2012/13)

РЕ 49 - новый рекорд сезона Суперлиги 2024/25:

1. Станислав Тимофеенко, Днепр - РЕ 49 (36 очков, 7 подборов, 7 передач против Прикарпатья-Говерлы)

2. Даниил Сипало, Днепр - РЕ 36 (23 очка, 13 подборов, 3 блок-шота против Кривбасса)

3-4. Михаил Бублик, Кривбасс — РЕ 35 (33 очка, 8 подборов, 2 перехвата против Прикарпатья-Говерлы)

3-4. Станислав Тимофеенко, Днепр - РЕ 35 (19 очков, 14 подборов, 6 передач против Ровно)

36 очков Станислава Тимофеенко - повторение рекорда результативности Суперлиги Favbet:

1. Станислав Тимофеенко, Днепр - 36 очков в матче против Прикарпатья-Говерлы (95:80)

1. Абдул Ба, Запорожье - 36 очков в матче против Днепра (61:73)

2. Михаил Бублик, Кривбасс — 33 очка в матче против Прикарпатья-Говерлы (92:88)

2. Михаил Бублик, Кривбасс — 33 очка в матче против Прикарпатья-Говерлы (84:68)

2. Павел Буренко, Киев-Баскет - 33 очка в матче против Днепра (63:72)

Суперлига Favbet. Плей-офф, матчи №2

Днепр, СК Шинник

Днепр - Прикарпатье-Говерла 95:80 (28:22, 22:23, 23:16, 22:19)

Днепр: Тимофеенко 36 + 7 подборов + 7 передач + 3 перехвата, Конев 11, Горобченко 8 + 13 передач - 5 потерь, Сипало 6, Закурдаев 3 + 3 перехвата - старт, Дубоненко 15, Загреба 9, Бондарчук 4, Сорочан 3

Говерла: Кабацюра 13+5 подборов, Морозов 13+7 подборов + 6 передач, Кузнецов 12+5 передач, Марков 8, Дроздов 0 — старт, Род 23, Чугунов 9, Иванов 2, Бречка 0, Стародуб 0, Виктор Лемишко 0