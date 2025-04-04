'Киев-Баскет' вышел в полуфинал Суперлиги Favbet

Столичный "Киев-Баскет" выиграл четвертьфинальную серию плей-офф Суперлиги Favbet у "Старого Луцка", после домашнего матча выиграв и на выезде 83:49.

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Борьбы в матче не вышло. После равной первой четверти уже во второй "Киев-Баскет" предпринял первые попытки оторваться в счете, и если на первый рывок "Старый Луцк" ответил, то второй перед большим перерывом позволил "Киев-Баскету" половину игры выиграть 40:30. Еще из отрицательного для хозяев – травма в первой четверти капитана Александра Прозапаса, из-за чего на площадке пришлось появиться тренеру команды Антону Мусиенко.

Провальной для "Старого Луцка № оказалась третья четверть – хозяева набрали очки лишь на седьмой минуте десятиминутки, которую проиграли 6:24. В третьей четверти №Киев-Баскет№ выиграл подбор – 19:4, в том числе 11 .

В четвертой четверти команды уже доигрывали, хотя Дмитрий Забирченко резервистов начал выпускать всего за 5 минут до конца, а основа даже при большом преимуществе сражалась за каждый мяч, как при равном счете. Интересно, что через 35 минут "Старый Луцк" набрал 42 очка, тогда как лидеры киевлян Павел Буренко и Павел Сушкин на тот момент вместе набрали 45 очков. Из 42 очков хозяев – 23 набрал Дерик Ньютон.

Самым результативным в матче стал Павел Буренко с 26 очками. 24 очка, 7 подборов и 6 перехватов у Егора Сушкина. Их поддержали Ярослав Карпюк, у которого дабл-дабл, и Максим Сандул, собравший 13 подборов.

У "Старого Луцка" лучшим, как уже упоминалось, стал Дерик Ньютон, записавший в актив 23 очка и 7 подборов.

"Киев-Баскет" выиграл серию 2:0 и вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары "Ривне-ОШВСМ" против "Запорожья". Для "Старого Луцка" сезон завершен.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

"Старый Луцк" – "Киев-Баскет" – 49:83 (17:17, 13:23, 6:24, 13:19)

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