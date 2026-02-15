Случилось впервые. Биатлонная гонка на Олимпиаде-2026 завершилась с историческим результатом. Видео

Итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци победила на Олимпиаде-2026 в женской гонке преследования на 10 км. Медаль 31-летней спортсменка стала первым "золотом" для ее страны в биатлоне на Олимпийских играх и восьмой в копилке команды на Играх-2026, делая эту Олимпиаду самой успешной в истории страны.

Виттоцци продемонстрировала идеальную стрельбу, попав во все 20 мишеней, и опередила ближайшую соперницу, норвежку Марен Киркеиде, на 28,8 секунды. Финка Суви Минккинен заняла третье место.

Путь к победе был напряжённым: после второго огневого рубежа Виттоцци вышла в лидеры, но Киркеиде смогла догнать её к третьему рубежу.

Решающим стал последний выстрел: норвежка допустила два промаха, а Виттоцци, сохранив концентрацию, точно поразила все мишени и уверенно пересекла финиш.

"Я так счастлива. То, что я сделала сегодня, вызывает гордость, последние километры у меня мурашки по коже. Это осуществление мечты", – призналась Виттоцци в эфире итальянского телевидения.

Она отметила, что не ожидала "золота", но сосредоточенность на стрельбе и спокойствие помогли ей справиться с давлением и выиграть.

Как сообщал OBOZ.UA, женская сборная Украины по биатлону впервые не будет участвовать в масс-старте на зимних Олимпийских играх. По итогам гонки преследования на Играх-2026 ни одна из украинок не сумела показать результат, который позволил бы квалифицироваться в решающую дисциплину.

