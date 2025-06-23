'Англосаксы вообще': путинист Лебедев нелепо высказался об Усике и Фьюри

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Денис Лебедев выразил уверенность в том, что проведении третьего поединка между Александром Усиком (23-0, 14 КО) и Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 КО) лишен всякого смысла. Россиянин отметил, что украинец значительно превосходит Цыганского короля.

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Об это Лебедев заявил в интервью пропагандистскому изданию "Советский спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот при этом решил повторить традиционные кремлевские нарративы о якобы единстве народов двух стран-соагрессорок и Украины.

"Не жалею, что третий бой не состоялся. Ничего бы не изменилось. Школа Усика настолько выше. Классический бокс и английский. В английском есть запрещенные удары. Англосаксы вообще другие, а мы другие. Я говорю "мы", потому что я считаю, что Россия, Украина и Белоруссия – один народ", – сказал Лебедев.

Напомним, что Усик дважды победил Фьюри в минувшем году – в мае раздельным решением судей, а уже в декабре на карточках всех трех судей. Недавно Тайсон, который после второго поражения от украинца, вызвал нашего соотечественника на третий поединок. Кроме того, стало известно, что британец должен подраться с Энтони Джошуа (28-4, 25 КО).

Как сообщал OBOZ.UA,Тайсон Фьюри высказался о поединках против Александра Усика, принизив нашего соотечественника. А дочка британца Венесуэла назвала войну в Украине причиной поражений отца в боях с Усиком.

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