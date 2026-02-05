Африка на зимней Олимпиаде: как это возможно и в чем она будет соревноваться

Когда мы думаем об Африке, то снег и зимние виды спорта с ней точно не ассоциируются. Жаркий контитент с экватором, где снег можно увидеть разве что как аномалию в пустыне Сахара. Но нет – от африканских стран в этом году будет довольно солидное представительство. Как это возможно и в чем они будут соревноваться? Рассказывает OBOZ.UA.

В Милане будет почти 100 стран. Три – дебютируют на Зимних Играх

На Зимние Игры отобрались более трех с половиной тысяч спортсменов из 93 стран. Для них подготовили 195 медалей в 16 олимпийских дисциплинах. Украинское представительство – одно из крупнейших среди всех европейских стран, поехали 46 спортсменов. В то же время от Германии, Чехии, Франции, Швеции, Италии, Финляндии и Швейцарии будут более 100 атлетов. Чисто зимние страны присылают огромную делегацию: 210 человек от Канады и 235 от США. Впервые в истории на Зимнюю Олимпиаду едут Бенин, ОАЭ и Гвинея-Бисау. Атлеты с российским и белорусским паспортом не будут иметь права выступать под своим флагом, исключительно как "индивидуальные нейтральные спортсмены".

На Олимпиаде будут африканцы. Но не совсем африканцы

Что мы знаем об Африке? Это экватор и тропический климат, постоянные вызовы для экономики и спорта. Лед и снег там бывают настолько редко, что мы и не подумали бы о какой-то возможности подготовиться к условному лыжному спорту или хоккею. Но присутствие Африки на Зимних Играх не только постоянное, но и время от времени пополняется.

В 2026-м будет 8 стран. Это Нигерия, Марокко, Мадагаскар, Эритрея, Кения и Южная Африка, а еще сразу два уже упомянутых дебютанта – Бенин и Гвинея-Бисау. МОК объясняет, что многие представители Африки в Милане родились за рубежом – они выросли в странах, где инфраструктура зимних видов спорта более развита. Но с течением времени они решили, что хотят соревноваться за страны происхождения. Объяснить это легко: иногда так легче получить квоту для участия в соревнованиях, чем пытаться потеснить условных американцев или финнов.

Организаторы поддерживают таких спортсменов, ведь для МОК это о политике глобализации Олимпийских игр. Так они хотят показать универсальность спорта, что он не только для так называемых снежных государств. Хотя надо признать: большинство центров подготовки расположены в Северной Америке или на территории ЕС, поэтому именно там у спортсменов африканского происхождения с постоянным проживанием за пределами своего континента есть возможность качественно тренироваться. Хотя сейчас и Европа рискует оказаться без снега. Особенно Милан как место проведения Олимпиады.

По сравнению с 2022-м годом, представительство выросло почти втрое: со всего 6 атлетов до 15. Тогда в Китай прибыли участники только из 5 стран, сейчас же из 8. Южная Африка дает самую большую делегацию – пять спортсменов. Мадагаскар, Марокко и Кения получили по две квоты, тогда как Бенин, Гвинея-Бисау, Нигерию и Эритрею представляют лишь по одному человеку.

Горнолыжный спорт – главная ставка континента

Дебютанты Зимних Игр – Гвинея-Бисау и Бенин – представлены по одному спортсмену. От Бенина едет молодой горнолыжник, 21-летний Натан Чибозо. Его первое выступление пройдет с не менее лучшей подготовкой на французских склонах, откуда он родом. А другой участник дебютантов – Уинстон Танг. На самом деле, 19-летний спортсмен может принести медали или высокие финальные позиции в слаломе, ведь он родился в США и имел прекрасную базу для тренировок. Из-за разного происхождения, ранее атлет искал лучшей судьбы за американские и тайваньские федерации, а теперь попробует за уже третью страну, Гвинея-Бисау.

От Кении – двойное представительство. Во-первых, надо обратить внимание на новичка Исса Лаборде, который уже соревновался на Юношеских Играх, а теперь отправляется на свою первую взрослую Олимпиаду. У спортсмена с французскими корнями тоже дисциплина горнолыжного спорта. Рядом с ним на трассу выйдет одна из самых известных африканских спортсменок – Сабрина Симадер. Она хотела закончить карьеру, но когда квалифицировалась, то объявила, что все же будет в Милане. Симадер смогла преодолеть финансовые сложности и готовится к выходу в скоростном спуске и супергиганте на альпийских склонах.

Марокканец Пьетро Транчина будет соревноваться в слаломе и гигантском слаломе. Его мать именно из Марокко, хотя вырос он в итальянском Пьемонте. Сначала гражданство было местным, но изменение "прописки" полгода назад позволило заявиться на лыжный спорт и даже посоревноваться в слаломе на Кубке мира в Зельдене. Транчина стал частью уже восьмого участия Марокко в зимних Играх. Медалей пока нет, но надежды очень велики.

Пара атлетов будет нести флаг Мадагаскара. Миалитиана Клерк уже в третий раз выходит на мировой форум. Она была первой от острова горнолыжницей, еще в 16 лет. Медалей не взяла, но успела получить неоценимый опыт на крупных Чемпионатах. Более того, она первая африканская женщина, которая участвовала в трех Зимних Олимпийских играх. Знамя будет нести Матье Гравье, для него это вторая подряд Олимпиада и новые соревнования в гигантском слаломе.

Эритрея тоже будет болеть только за одного человека. Шеннон-Огбнай Абеда возвращается на мировую арену 3 год подряд. Он легенда Эритреи, потому что стал первым спортсменом-мужчиной от нее на Зимних Играх. 29-летний горнолыжник на самом деле канадского происхождения, но выбрал африканскую страну тоже для возможности бороться за медали и быть частью большого спортивного сообщества. А еще для Абеды это ключевой год – последняя в карьере Олимпиада. МОК пишет о нем, как о напоминании, что многие люди оставляют длительный след вне медалей и заголовков газет, все равно мотивируя юных спортсменов. Особенно, когда на соревнования едет всего один человек.

Лыжные гонки: мало людей, много надежд

От Нигерии уже второй год подряд едет один и тот же человек: 33-летний Самуэль Икпефан будет сражаться в лыжных гонках и нести флаг самой населенной страны Африки. Атлет вырос во Французских Альпах и представляет страну своего отца. Для него это в целом только вторая Олимпиада – из-за коронавируса, в Пекин он не смог должным образом подготовиться и на 15 километрах пришел лишь 73-м. На этот раз есть план как минимум на топ-50 в дисциплине 10-километрового скиатлона. Вместе с ним (точнее сказать параллельно) будет еще один представитель Марокко: Абдеррахим Кеммисса, он все это время тренировался для забега на 10 километров свободным стилем, та же дисциплина.

Южная Африка: больше чем Ирландия, Португалия и Кипр

Ситуация Южной Африки уникальна. Она не только отправляет в Италию пять спортсменов (что больше, чем несколько даже европейских холодных стран), но и дает место новичкам. Так, все 5 атлетов от этой африканской страны – новички Олимпиад! 18-летняя Лара Маркталер и 17-летний Томас Вейр будут соревноваться в горнолыжном спорте, тогда как на лыжах будем смотреть Мэтью Смита (гонки) и Малика Малербе (фристайл), а Николь Бургер – единственная от всего континента, кто выйдет на трассу одного из самых опасных видов спорта, скелетона. Это впервые за 66 лет, когда от Южной Африки будет больше четырех человек.