'Свиньи тоже фехтуют?' О пренебрежении грузин к россиянам, нашем 'золоте' чемпионата мира и жизни в отеле с 'нейтральными' рассказал тренер сборной Украины

Украинские шпажистки открыли счет своим международным наградам на Гран-при Дохи – "бронзу" добыла 18-летняя Анна Максименко, а накануне главный тренер женской сборной Богдан Никишин рассказал насколько доволен достижениями прошлого сезона, где "сине-желтые" стали лучшими в Европе, а Влада Харькова №1 в мире. Титулованный фехтовальщик и обладатель мирового "золота" теперь готовит новое поколение атлетов, но это трудно делать в условиях войны и отношении со стороны пророссийской международной федерации.

В разговоре с OBOZ.UA Никишин вспомнил чемпионат мира-2025 в Грузии, где происходили массовые протесты против россиян, которых Международная федерация фехтования под конец года вернула даже в команду. Тренер отметил, насколько неприятно находиться в одном помещении с представителями страны-агрессора. А также рассказал о нюансах работы с женской командой и конкуренции внутри.

– Женская шпага была признана АСЖУ лучшей командой-2025 и вообще у девушек очень много достижений в том году, в частности "золото" чемпионата Европы и победа Влады Харьковой на мировом первенстве. Если подвести итоги, насколько удалось все то, что планировалось?

– Если подводить итоги 2025 года, то планировалось многое. И много было сделано – много труда тренеров, много труда спортсменов. Есть результат. Хороший он или плохой, но очень хорошо, что нас отметили. Это очень приятно, это очень мотивирует, это дает вдохновение двигаться дальше. Ведь всегда хочется больше.

По моему мнению, спортивный год проходит хорошо, когда есть медали с титульных соревнований – или с чемпионата Европы, или с чемпионата мира. У нас в женской шпаге в 2025-м была золотая медаль первенства Европы в команде и золотая награда чемпионата мира Влады Харьковой. Это очень хороший результат.

Но есть, над чем работать, потому что есть очень плохой результат команды на чемпионате мира. Он очень плохой, на мой взгляд, поскольку действующие чемпионки Европы не могут себе такое позволить. Они не могут выйти и проиграть какому-то номеру в сборной Канады за вход в восьмерку на чемпионате мира.

Поэтому есть над чем работать. И мы много работаем. У нас не всегда получается все, что мы хотим. Но мы не опускаем руки. Главное это понимание в команде. Оно у нас есть. Хотя и в этом компоненте есть над чем работать. Поэтому мы работаем, двигаемся дальше и надеемся, что дальше будет лучше.

– Когда вы получали награду "Лучшей команды-2025" Елена Кривицкая пошутила о "нашем змеином коллективе". Поэтому не могу не спросить, как вам вообще работать с женщинами? Направлять их в нужном направлении?

– Лена очень смешно пошутила, но в этом что-то есть (улыбается). Это сложно, действительно, с девушками работать сложно. Мы последний год стараемся работать вместе с Игорем Рейзлиным, это тренер сборной Украины по мужской шпаге. И когда мы это делаем, я с каждым разом чувствую, что с девушками работать непросто.

Но я могу ответить на шутку Елены: это очень сложно, но в последнее время мне это нравится (улыбается). У нас что-то получается, и это главное. Поэтому мы будем стараться двигаться дальше.

– Мне кажется, что в последнее время появилось немало молодых перспективных шпажисток, в том числе и Анна Максименко. Но и опытные спортсменки демонстрируют хорошие результаты. Насколько трудно определиться, кого ставить на соревнования, а кого – нет. Насколько сейчас большая конкуренция в команде?

– Конкуренция есть. Если сравнивать нас с другими видами фехтования, то в женской шпаге конкуренция есть. Но она не такая, как хотелось бы. Хотелось бы лучше, хотелось бы больше. Но самое главное, что есть молодые девушки. Их не так много, но они есть. И они сейчас уже подпирают взрослую сборную. И это очень хорошо, это создает конкуренцию, а когда есть конкуренция, то есть рост. Поэтому я надеюсь, что на сегодняшний момент у женской шпаги есть будущее.

– После того, как в 2022 году одна из лидеров нашей сборной Влада Харькова выиграла личный чемпионат Европы, ей выдавали немало авансов. На Олимпиаде-2024 в Париже от нее также ждали результат. Однако Игры не сложились, медали не было. И как в той ситуации вы находили правильные пути, правильные слова, чтобы спортсменка выдержала ментально и где-то не потеряла то верное направление движения?

– Влада – очень сильная и хорошая спортсменка. Она – очень хорошая личность, с ней работать с одной стороны удовольствие, с другой стороны – сложно. А насчет того, что не сложилась Олимпиада, то она была в восьмерке в Париже, она проиграла свой бой за вход в четверку. Бой был сложный. По ходу поединка она побеждала, а потом случилось так, что не сложилось.

Это очень сложная спортсменка, но очень сильная, которая сейчас, к большому сожалению, находится не совсем в том эмоциональном состоянии, в котором хотелось бы мне. Сейчас Влада пропускает соревнования. Но я очень надеюсь, что она вернется в спорт. Я очень надеюсь, что она будет фехтовать. Мы ждем ее, она нужна команде.

Вот мы с вами говорили до этого, какая обстановка в нашей сборной. Она сложная, она сложная, потому что это девушки. И я, как тренер, хотел бы, чтобы было немного иначе. Но сейчас есть так, как есть, и мы пытаемся все, что есть, связать в одно и сделать команду. Что-то получается, что-то – нет. Но мы стараемся делать все, чтобы было по максимуму.

– Насколько быстро адаптируется в команде 18-летняя Анна Максименко, которая, видимо, выиграла уже все в своей возрастной категории и начинает собирать награды среди взрослых?

– Анна Максименко – очень молодая и очень талантливая спортсменка. И она это показывает своими результатами, своими достижениями. Сейчас мало того, что мы приглашаем ее в сборную, так она уже своими результатами доказала, что не зря туда попадает. Поэтому я надеюсь, что у этой фехтовальщицы большое будущее. Она для нас очень важна.

Она уже сейчас очень помогает взрослой сборной. Мы разговаривали с ее личным тренером Андреем Орликовским, и она будет сейчас выезжать почти на все взрослые соревнования в этом году. И я надеюсь, что она попадет и на чемпионат Европы, и на чемпионат мира.

– И наш трудный вопрос – допуск россиян и белорусов к соревнованиям в команде в нейтральном статусе? Как вы готовили свою сборную к такому развитию событий?

– Очень сложная ситуация, к большому сожалению, она складывается как-то не так, как хотелось бы, не так, как мы ждали, не так, как оно, на мой взгляд, должно быть. Потому что на кадетском уровне их допускают уже с флагами. И мы так понимаем, что это ждет и взрослый спорт. К сожалению, мы с этим сделать ничего не можем.

Еще очень жаль, что во время общения с другими командами, они говорят, мол, нам очень обидно, что у вас такое происходит. Но нас особо никто не поддерживает. На последних соревнованиях прошлого года в Ванкувере я общался с представителями разных стран. Они все говорят да, понимаем, но это их не касается. В моем понимании их это не чешет. И мы с этим ничего не можем сделать.

Я считаю, что спортсмены не могут лезть наверх в политику, но мы можем пытаться делать все возможное, чтобы побеждать их на спортивной площадке. Это все, что мы можем сделать.

Нам очень неприятно находиться с ними в одном зале. Нам очень неприятно, что мы живем с ними в одном отеле и едим в одной столовой. Мы пишем жалобы об этом. Но нас никто не слышит. Нам говорят: возможно, мы в следующий раз что-то там придумаем... Ситуация очень сложная. И она, на мой взгляд, складывается не в нашу пользу.

Посмотрим, что будет дальше. Но я вижу только одно. Я вижу, что мы не можем не принимать участие в соревнованиях, где они есть. Я вижу то, что мы должны пытаться побеждать. Над этим мы должны работать.

– Во время чемпионата мира в Грузии продолжались массовые протесты против россиян. Застали их и чувствовали ли поддержку от грузин?

– Да, поддержку мы чувствовали. Однажды во время чемпионата мы ехали на такси к соревновательному залу. И в какой-то момент таксист спрашивает: "Свиньи тоже фехтуют?" Я сразу даже не понял, что это такое. Потом, когда вышел, все стало на свои места. Да, в Грузии была поддержка, там все было. Но россияне, которые ходили и видели эти протесты, они улыбались. Ни больше, ни меньше.

Как-то мы стояли у входа, там продолжалась акция протеста против россиян, были оскорбительные плакаты. Они на это просто смеялись. А через какое-то время эту демонстрацию разогнали. Вот и все, что есть сейчас. И к большому сожалению, мы с этим ничего не можем сделать.

