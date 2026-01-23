Международная федерация фехтования (FIE) лишила Эстонию права на проведение чемпионата Европы из-за отказа пускать в страну представителей России и Беларуси. Организация, которую контролирует близкий к Владимиру Путину олигарх Алишер Усманов, решила перенести турнир во Францию.

Об этом в интервью Õhtulehet рассказал генеральный секретарь Эстонской федерации фехтования (EVL) Айвар Паалберг. По его словам, FIE утвердила перенос первенства еще 14 января, однако документы в Таллин направила только неделю спустя.

"Раньше существовала проверка биографических данных – спортсменам не разрешалось быть связанными с властными структурами, а теперь достаточно подписать декларацию о том, что вы против войны. В принципе, вы также можете быть военным офицером и сказать, что вы против войны – для частного лица этого достаточно", – пояснил генсек EVL.

Отметим, что FIE всячески поддерживает страну-агрессорку. Так на чемпионате мира в Тбилиси в июле минувшего года с арены выгнали болельщиков с флагами Украины и Грузии ради того, чтобы россиянки могли спокойно выступить.

Как сообщал OBOZ.UA, легендарная украинская саблистка Ольга Харлан эмоционально отреагировала на решение FIE допустить российских кадетов и юниоров ко всем соревнованиям по фехтованию с национальной символикой и гимном.

