'0,01 процента': российский боксер назвал главную интригу боя Усик – Верхувен

Российский боксер Дмитрий Кудряшов (26-6, 25 КО) выразил уверенность в том Рико Верхувен (1-0, 1 КО) не имеет никаких шансов в бою с Александром Усиком (24-0, 15 КО). По словам представителя РФ, главная интрига поединка 23 мая заключается в том, когда украинец захочет его завершить.

Такое мнение Кудряшов выразил в интервью YouTube-каналу "Студия бокса Виктора Ялымова". Бывший претенденте на чемпионский пояс в тяжелом весе отметил, что Усик значительно превосходит в классе соперника, у которого минимальный опыт боев в боксе.

"Шансы Верхувена на победу над Усиком очень маленькие. Думаю, что это просто делается для громкой вывески, чтобы этот бой посмотрели, и его можно было продать. Здесь просто симбиоз двух дисциплин: лучший в кикбоксинге и лучший в боксе. Пускай подерутся за титул, но шансы, что Рико выиграет очень маленькие – 0,01 процента. Усик очень техничный, очень хорошо чувствует опасность, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе... Думаю, букмекеры со мной согласятся. Будет интересно, в каком раунде он закончит свое выступление", – сказал Кудряшов.

Напомним, бой украинца и Верхувена, который представляет Нидерланды и является легендой кикбоксинга, состоится 23 мая в Египте. После анонса искусственный интеллект дал свой прогноз на поединок.

В свою очередь украинский супертяж Игорь Шевадзуцкий (12-3, 10 КО) раскритиковал соотечественника за проведение боя с кикбоксером. Поединок Александра и Рико был санкционирован Всемирным боксерским советом (WBC).

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик назвал три своих последних боя на профессиональном ринге. Также украинца обвинили в преступлении против бокса.

