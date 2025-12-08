'Я благодарю Бога за эту любовь'. Жена и сын Михаила Клименко из ADAM отреагировали на его смерть и сделали заявление о похоронах

7 декабря остановилось сердце украинского певца и хитмейкера Михаила Клименко из группы ADAM. Его жена Саша Норова после объявления трагической новости не выходила в публичное пространство с личным комментарием, однако уже через несколько часов написала о своей боли. То же самое сделал и сын певца – 15-летний Марк.

Александра также сделала в Instagram объявление о дате и месте прощания с артистом. Она подчеркнула, чтобы посетители приносили только живые цветы.

Церемония прощания состоится 9 декабря в Киеве, а похоронят Михаила Клименко в селе Лубянка – недалеко от родного для артиста Гостомеля.

"Прощание с Михаилом состоится во вторник 9 декабря в 10:00 в Национальной Филармонии Украины. Служба в церкви и прощание на кладбище состоится в 13:00 в селе Лубянка", – сделала объявление Александра Норова.

"Они навсегда, ты навсегда!" – трогательные слова жены

Александра Норова, которая всегда была рядом с Михаилом с 2009 года и вдохновляла его на создание глубоких песен о любви, выразила свою вечную любовь к мужу.

"Миша, мой Миша, мой Мишель. Я благодарю Бога за эту любовь, которую подарил нам с тобой, я благодарю тебя за эти невероятные песни о нашей любви, они навсегда, ты навсегда! Каждая песня ADAM – это наше, это наша с тобой жизнь, каждое слово из жизни, невероятно тонкого чувства любви, красивой и чистой, я тебе спасибо, спасибо... Навсегда и не убежать. С тобой я. Со мной ты", – написала она.

Пара, которая поженилась в 2009 году, воспитывала двоих детей: 15-летнего сына Марка и 10-летнюю дочь Нилу.

"Только вот-вот в конце лета...": прощание сына Марка

15-летний сын Марк также попрощался с отцом в социальных сетях, опубликовав теплое семейное видео. На нем Михаил Клименко, как обычный заботливый папа, помогает сыну ремонтировать его скутер.

"Папа...Только вот-вот в конце лета ты помогал мне все делать", – подписал видео подросток.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Михаиле Клименко из ADAM и его отношениях с Норовой. Пара в браке была 16 лет.

"Нам нравится быть всюду вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

В частности, украинские звезды с болью отреагировали на утрату. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

