УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
3 минуты
2,9 т.
'Его душа дала знак, что уходит от меня'. Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

В Киеве состоялось прощание с талантливым музыкантом, сонграйтером и лидером группы ADAM Михаилом Клименко, который умер 7 декабря в возрасте 38 лет после продолжительной болезни. Вдова музыканта, Александра Норова, обратилась к собравшимся в Национальной филармонии Украины и своему покойному мужу с трогательной речью, которая не оставила равнодушным никого в зале.

Видео дня

Корреспонденты OBOZ.UA находились на месте события. Александра рассказала о глубокой и неразрывной любви, которая связывала ее с Михаилом на протяжении 18 лет.

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

"Всегда благодарили Бога друг за друга, и благодарили Бога за нашу любовь, за то, что он нам дарил. Мы день в день 18 лет жили вместе. Не было ни дня, чтобы мы не виделись и не говорили друг другу, что мы любим. Я благодарю Мишу, он самый лучший в мире: муж, отец, любовник, творческий человек. Я благодарю Бога за наше творчество. Спасибо Мише за то, что верил в меня и всегда говорил: ты классная, самая лучшая. И я его поддерживала всегда", – со слезами на глазах проговорила она.

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

Особое место в речи заняло творчество Клименко (особенно проект ADAM), посвященное жене.

"Я благодарю Мишу за эти песни. Они всегда останутся в сердце, в мыслях, во мне. За все песни, посвященные мне. Я тебя очень благодарю, мне так приятно было. А сейчас это вообще бесценно, очень дорого для меня, все эти песни и слова прекрасные. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. И ты навсегда в моем сердце останешься", – добавила она.

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

Божья коровка как последний знак

Наиболее пронзительным моментом речи стало трогательное признание Александры о последнем знаке от мужа. Она рассказала, что незадолго до его смерти, после того как в последний раз обнимала и целовала Михаила в больнице, она вернулась домой и увидела крошечную букашку – божью коровку (в народе ее считают посланцем с небес).

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

"Я приехала домой и увидела божью коровку, такая маленькая и летает возле меня. И тогда я поняла, что это Миша. Даже с ней говорила. А потом на следующий день приехала, уже после того, как знала, что Миша умер, а ее уже нет. Я думаю, что это Мишина душа так дала мне знак, что уходит от меня. Я благодарю тебя, Миша. Ты такой офигенный! Такого больше никогда не будет, нигде. Спасибо тебе за детей наших офигенных", – рассказала вдова музыканта.

В частности, Александра Норова поблагодарила всех за поддержку, молитвы и добрые слова, отметив, что у Бога свои планы и она уверена, что Михаил "там рядом с Ним".

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

Прощание в филармонии

Зал филармонии был усеян живыми цветами – красными и белыми розами – по просьбе вдовы. У входа были расставлены мольберты с самыми известными цитатами из песен ADAM, посвященных любви: "Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний", "Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам" и другие.

После речи жены, присутствующие почтили память музыканта длительными овациями, которые стали последним проявлением любви и благодарности великому артисту.

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года после трехнедельной комы, вызванной осложнениями туберкулезного менингита.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о Михаиле Клименко из ADAM и его отношениях с Норовой. Пара была в браке 16 лет.

"Его душа дала знак, что уходит от меня". Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

"Нам нравится быть везде вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

Украинские звезды с болью отреагировали на потерю. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!