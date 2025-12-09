'Его душа дала знак, что уходит от меня'. Жена Михаила Клименко довела до слез щемящей речью на похоронах

В Киеве состоялось прощание с талантливым музыкантом, сонграйтером и лидером группы ADAM Михаилом Клименко, который умер 7 декабря в возрасте 38 лет после продолжительной болезни. Вдова музыканта, Александра Норова, обратилась к собравшимся в Национальной филармонии Украины и своему покойному мужу с трогательной речью, которая не оставила равнодушным никого в зале.

Корреспонденты OBOZ.UA находились на месте события. Александра рассказала о глубокой и неразрывной любви, которая связывала ее с Михаилом на протяжении 18 лет.

"Всегда благодарили Бога друг за друга, и благодарили Бога за нашу любовь, за то, что он нам дарил. Мы день в день 18 лет жили вместе. Не было ни дня, чтобы мы не виделись и не говорили друг другу, что мы любим. Я благодарю Мишу, он самый лучший в мире: муж, отец, любовник, творческий человек. Я благодарю Бога за наше творчество. Спасибо Мише за то, что верил в меня и всегда говорил: ты классная, самая лучшая. И я его поддерживала всегда", – со слезами на глазах проговорила она.

Особое место в речи заняло творчество Клименко (особенно проект ADAM), посвященное жене.

"Я благодарю Мишу за эти песни. Они всегда останутся в сердце, в мыслях, во мне. За все песни, посвященные мне. Я тебя очень благодарю, мне так приятно было. А сейчас это вообще бесценно, очень дорого для меня, все эти песни и слова прекрасные. Я тебя очень люблю и буду любить всю свою жизнь. И ты навсегда в моем сердце останешься", – добавила она.

Божья коровка как последний знак

Наиболее пронзительным моментом речи стало трогательное признание Александры о последнем знаке от мужа. Она рассказала, что незадолго до его смерти, после того как в последний раз обнимала и целовала Михаила в больнице, она вернулась домой и увидела крошечную букашку – божью коровку (в народе ее считают посланцем с небес).

"Я приехала домой и увидела божью коровку, такая маленькая и летает возле меня. И тогда я поняла, что это Миша. Даже с ней говорила. А потом на следующий день приехала, уже после того, как знала, что Миша умер, а ее уже нет. Я думаю, что это Мишина душа так дала мне знак, что уходит от меня. Я благодарю тебя, Миша. Ты такой офигенный! Такого больше никогда не будет, нигде. Спасибо тебе за детей наших офигенных", – рассказала вдова музыканта.

В частности, Александра Норова поблагодарила всех за поддержку, молитвы и добрые слова, отметив, что у Бога свои планы и она уверена, что Михаил "там рядом с Ним".

Прощание в филармонии

Зал филармонии был усеян живыми цветами – красными и белыми розами – по просьбе вдовы. У входа были расставлены мольберты с самыми известными цитатами из песен ADAM, посвященных любви: "Танцюй зі мною повільно, хай зачекає світ божевільний", "Побудь зі мною, віддай мені себе, а я себе віддам" и другие.

После речи жены, присутствующие почтили память музыканта длительными овациями, которые стали последним проявлением любви и благодарности великому артисту.

Михаил Клименко умер 7 декабря 2025 года после трехнедельной комы, вызванной осложнениями туберкулезного менингита.

"Нам нравится быть везде вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

Украинские звезды с болью отреагировали на потерю. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

