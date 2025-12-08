Называл себя 'гостомельским парнем', а жена стала музой: что известно о солисте ADAM, который умер после трех недель комы

Сердце солиста группы ADAM Михаила Клименко остановилось утром 7 декабря. Артисту было всего 38 лет. Вокалист в течение нескольких месяцев боролся с тяжелой формой туберкулезного менингита и три недели находился в коме.

Болезнь была чрезвычайно агрессивной, а состояние Клименко резко ухудшилось в конце октября. Именно тогда группа ADAM была вынуждена перенести концерты во Львове, Черновцах и Днепре, не раскрывая публично деталей. Несмотря на длительное лечение, музыканта не удалось спасти. OBOZ.UA расскажет, что известно о корнях Михаила Клименко и как его жена стала творческой музой.

Жена-муза: история знакомства и любви

Особой частью жизни и творчества Клименко была его жена Александра Норова – партнер, вдохновительница и родной человек. Они познакомились еще во время учебы в Эстрадно-цирковом колледже: Михаил изучал музыку, а Александра – хореографию.

Норова также была близкой подругой сестры Клименко, а сам музыкант признавался, что давно увлекался будущей женой, хотя их отношения начались не сразу.

"Саша мне всегда нравилась и это ясно – она красивая женщина и кому может не нравиться. Но на тот момент у нас были подростковые отношения. Нам было по 15 лет, когда мы поступили в училище. А потом мы случайно встретились, уже как выпускники, в барчике и закрутилось", – вспоминал он в интервью "Люкс ФМ".

После той встречи они больше не расставались. Уже через год поженились, а впоследствии стали родителями сына и дочери. Пара прожила в браке 16 лет.

"Нам нравится быть всюду вместе, все делать вместе. Мы разъезжаемся на часок и уже скучаем друг по другу. Мы пишем песни, можем бодаться, но это классный творческий батл. Нам это интересно", – говорил Михаил.

Начало творческого пути

Первую песню Клименко написал еще на втором курсе колледжа и продал ее за 300 долларов. Впоследствии его авторские композиции исполняли Александр Пономарев, Мария Яремчук, группа "Алиби" и другие артисты. В 2014 году он создал группу ADAM, для которой написал два альбома.

Рядом в творчестве всегда была Александра. Она отвечала за хореографию и эстетику проекта, а также стала главной героиней клипов. Именно тогда сформировалась творческая концепция дуэта: он – автор и голос, она – олицетворение визуальной красоты и сценического движения, то есть муза.

"Саша – художница, муза, художница, дизайнер, певица, автор, танцовщица и актриса. А я – певец, артист, автор, муж, который делает счастливой свою жену, режиссер, оператор, тот, кто любуется красотой Саши и ее же снимает. Так все начиналось, так и осталось. Это наша игра, которую мы придумали, чтобы обоим было интересно", – говорил Клименко.

"Гостомельский парень"

В интервью Алине Доротюк Михаил Клименко рассказал, что он родом из Гостомеля. Там родился, вырос и прожил 20 лет. После женитьбы на Саше пара некоторое время жила в Ирпене, но вернулась в Гостомель, почти под стены аэропорта "Антонов".

Во время полномасштабного вторжения они пережили первые взрывы в собственной квартире.

"Мы романтики, идеализировали мир и не верили, что начнется этот ад. Но он наступил. Мы проснулись в 5:20 от взрыва. Я сказал Саше собирать вещи – мы можем не вернуться", – вспоминал музыкант.

Творческие достижения

ADAM стал известным благодаря проникновенным текстам и самобытным видеоработам. Песня "Повільно" приобрела большую популярность в TikTok после начала полномасштабной войны. В клипе на эту композицию Михаил снял Сашу – с той же любовью, которая чувствовалась в каждом их совместном проекте.

В этом году Александра запустила сольный проект и выпустила альбом "Культурне диско". Одной из самых вирусных стала композиция "Ау Ау", созданная вместе с Михаилом.

Ранее OBOZ.UA писал, что украинские звезды с болью отреагировали на потерю. Кто-то был знаком с исполнителем давно и вспоминал совместные истории, а кто-то сходил с ума от романтических песен Клименко и его музы-жены Александры Норовой.

