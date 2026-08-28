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Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук раскрыла истинные причины массового увольнения актрис

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
6,2 т.
Марта Адамчук объяснила, почему ее коллеги уволились из 'Квартала 95'
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Украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук высказалась по поводу решения своих коллег по цеху – Анастасии Оруджовой, Алины Блажкевич, Александры Машлятиной и Ирины Сопонару – уйти из проекта. По ее словам, увольнение артисток был просто "вопросом времени".

Долгое время актрисы развивали собственные проекты параллельно с выступлениями на сцене "Квартала 95", однако в конце концов настал момент, когда они поставили свои дела на первое место. Массовое увольнение участниц студии Адамчук прокомментировала в шоу "Ранкова кава".

"На самом деле, для этого пришло время. "Трио разные" (команда, в состав которой входят Оруджова, Блажкевич и Машлятина. – Ред.) давно этого хотели. У них свой проект, а участие в "Квартале" отнимает довольно много времени. Ты 10 дней там полноценно. Если у тебя какие-то свои проекты, которые тоже "горят", то очень трудно. Ты просто не успеваешь. Я думаю, что это был вопрос времени", – высказалась знаменитость.

Марта Адамчук считает, что решение актрис уйти из "Квартала 95" было "вопросом времени"

Напомним, что с первой "потерей" студия "Квартал 95" столкнулась после начала полномасштабной войны. Тогда с комедийным проектом рассталась актриса Елена Кравец, которая выступала на его сцене более 25 лет. Звезда подчеркивала, что очень благодарна коллегам за "лучший период жизни", однако чувствует необходимость идти своим путем.

Артистки решили пойти своими творческими путями

В декабре 2025 года об уходе из "Квартала 95" объявила Ирина Сопонару. Сначала она не слишком вдавалась в подробности своего радикального решения, однако этим летом объяснила, что испытала профессиональное выгорание. После 24 февраля 2022 года актриса вообще утратила веру в то, что ее профессия имеет смысл, но, когда начала сниматься в новом фильме, в ней возродился прежний азарт. Именно этот момент и сыграл ключевую роль в уходе Сопонару из проекта.

Уже весной 2026 года из "Квартала 95" ушли участницы команды "Трио разные". На прощание Анастасия Оруджова опубликовала трогательный пост, в котором подвела итоги важного этапа в своей карьере, который длился восемь лет, и поблагодарила коллег.

Оруджова поблагодарила коллег за многолетнее сотрудничество

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Александр Пикалов эмоционально прокомментировал увольнение актрис из "Квартала 95" и рассказал об отношениях с Еленой Кравец. По словам знаменитости, их пути разошлись без громких скандалов или ссор, однако внутри он испытывает некоторую обиду.

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