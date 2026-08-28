Звезда "Женского квартала" Марта Адамчук раскрыла истинные причины массового увольнения актрис

Украинская певица и звезда "Женского квартала" Марта Адамчук высказалась по поводу решения своих коллег по цеху – Анастасии Оруджовой, Алины Блажкевич, Александры Машлятиной и Ирины Сопонару – уйти из проекта. По ее словам, увольнение артисток был просто "вопросом времени".

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Долгое время актрисы развивали собственные проекты параллельно с выступлениями на сцене "Квартала 95", однако в конце концов настал момент, когда они поставили свои дела на первое место. Массовое увольнение участниц студии Адамчук прокомментировала в шоу "Ранкова кава".

"На самом деле, для этого пришло время. "Трио разные" (команда, в состав которой входят Оруджова, Блажкевич и Машлятина. – Ред.) давно этого хотели. У них свой проект, а участие в "Квартале" отнимает довольно много времени. Ты 10 дней там полноценно. Если у тебя какие-то свои проекты, которые тоже "горят", то очень трудно. Ты просто не успеваешь. Я думаю, что это был вопрос времени", – высказалась знаменитость.

Напомним, что с первой "потерей" студия "Квартал 95" столкнулась после начала полномасштабной войны. Тогда с комедийным проектом рассталась актриса Елена Кравец, которая выступала на его сцене более 25 лет. Звезда подчеркивала, что очень благодарна коллегам за "лучший период жизни", однако чувствует необходимость идти своим путем.

В декабре 2025 года об уходе из "Квартала 95" объявила Ирина Сопонару. Сначала она не слишком вдавалась в подробности своего радикального решения, однако этим летом объяснила, что испытала профессиональное выгорание. После 24 февраля 2022 года актриса вообще утратила веру в то, что ее профессия имеет смысл, но, когда начала сниматься в новом фильме, в ней возродился прежний азарт. Именно этот момент и сыграл ключевую роль в уходе Сопонару из проекта.

Уже весной 2026 года из "Квартала 95" ушли участницы команды "Трио разные". На прощание Анастасия Оруджова опубликовала трогательный пост, в котором подвела итоги важного этапа в своей карьере, который длился восемь лет, и поблагодарила коллег.

Ранее OBOZ.UA сообщил, что Александр Пикалов эмоционально прокомментировал увольнение актрис из "Квартала 95" и рассказал об отношениях с Еленой Кравец. По словам знаменитости, их пути разошлись без громких скандалов или ссор, однако внутри он испытывает некоторую обиду.

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