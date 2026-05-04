Увольнение звезд 'Квартала': одна из главных актрис напоследок обратилась к коллегам

Актриса и юмористка Анастасия Оруджова официально покинула студию "Квартал 95" после восьми лет работы. Она подытожила этот этап карьеры, отметив, что он был для нее важным как в профессиональном, так и в личном плане.

В Instagram юмористка опубликовала архивную серию фотографий из закулисья и выступлений и эмоциональное обращение к коллегам, оставив прощальные слова команде.

"У каждой истории есть начало и финал. К сожалению, в двадцать фото невозможно поместить восемь лет дружбы, достижений, конкуренции, смеха, любви, поддержки, благодарности, рок-н-ролла, объятий перед выходом на сцену и после него. Спасибо за все. Люблю", – написала Анастасия Оруджова.

Ранее юмористка объясняла, что решение уволиться из "Квартала" было непростым. Она отмечала, что речь идет о сознательном переходе к самостоятельному творческому пути.

После увольнения актриса вместе с коллегами Алиной Блажкевич и Александрой Машлятиной, с которыми выступала в "Тріо Різні", сосредоточилась на развитии собственного проекта. Команда работает над импровизационным шоу и развивает одноименный YouTube-канал.

"Я изменила свою работу и осталась только с девушками. Мы ушли из других всех наших работ и работаем только над нашим проектом – каналом в YouTube. Это очень весомый и тяжелый был шаг. Но решили, что его нужно сделать", – рассказывала юмористка в разговоре "Кажуть! Брешуть?".

Ведущий Александр Педан охарактеризовал этот переход как "сепарацию" – выход из стабильной системы, где ответственность распределена, в полностью самостоятельный формат работы. Сама актриса согласилась с этим определением и добавила, что в начале команда чувствовала растерянность.

"Мы такие: "Боже, мы сами, что нам теперь делать?". Но сейчас каждый день – новые планы, съемки. И дай Бог это станет новым шагом", – отметила она.

