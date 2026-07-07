Бывшая звезда "Квартала 95", которая неожиданно ушла из шоу, рассказала всю правду о своем увольнении и разочаровании в 2022 году

Актриса и комик Ирина Сопонару, которая в конце прошлого года неожиданно покинула "Квартал 95", откровенно рассказала, что решение уйти из студии не было связано с конфликтами или скандалами. Она почувствовала профессиональное выгорание, а после начала полномасштабной войны вообще утратила веру в то, что ее профессия имеет смысл.

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Об этом Сопонару рассказала в своем проекте "Только между нами". Актриса призналась, что еще до ухода все чаще задумывалась о переменах. Она чувствовала, что хочет развиваться как киноактриса, а работа в юмористическом шоу больше не приносила тех эмоций, которые были раньше.

"В декабре прошлого года я ушла из "Квартала". Люди спрашивали: "Почему ты ушла? Что-то случилось?" Я отвечала: "Ничего не случилось. Я просто выгорела. Хотела что-то изменить", – поделилась она.

Самым тяжелым для артистки стало начало полномасштабного вторжения. Она вспомнила, что тогда серьезно усомнилась в правильности своего профессионального выбора и даже задумывалась о том, чтобы уйти со сцены.

"Я в какой-то момент очень сильно разочаровалась в профессии. Особенно в начале войны. Думала, что это никому не нужно, что вообще я делаю со своей жизнью", – призналась Сопонару.

Впрочем, ее взгляды постепенно изменились после концертов и спектаклей, когда она увидела реакцию зрителей.

"Когда видишь такую благодарность со стороны людей, это очень сильно трогает. Особенно в такое страшное время. Возможность хотя бы на несколько часов отвлечься от реальности – это на самом деле очень важно. Тогда я поняла, что хочу продолжать этим заниматься", – добавила она.

Переломным моментом для Сопонару стали съемки нового фильма. Именно тогда она вновь почувствовала тот азарт, который, как ей казалось, давно утратила.

По словам артистки, именно это окончательно убедило ее покинуть "Квартал 95" и попробовать реализоваться в других творческих направлениях. Она мечтает работать только над теми проектами, которые ей действительно нравятся, а не соглашаться на любые предложения из-за финансовой необходимости.

В то же время Сопонару с улыбкой вспомнила, что даже мечтала какое-то время вообще не работать, а просто наслаждаться жизнью – ходить на пилатес, пить матчу и не спешить с новыми обязательствами. Однако ее муж и мама были убеждены, что без работы она долго не выдержит.

Еще в апреле этого года актриса объясняла, что уход из студии стал логичным этапом в ее карьере. Тогда она говорила, что хочет развиваться как киноактриса, активнее заниматься стендапом и искать новые творческие возможности.

Как писал OBOZ.UA, перед уходом Ирина Сопонару также высказалась о будущем "Квартала 95" на фоне скандала вокруг совладельца студии Тимура Миндича. Актриса отметила, что не исключает ни одного сценария развития событий, хотя надеется, что проект еще долго будет оставаться на экранах.

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