Звезда 'Україна має талант' Александр Кварта, который вступил в ряды ВСУ, вдруг оказался в Лондоне и озадачил сеть

Звезда шоу "Україна має талант" Александр Кварта, который в 2025 году сообщил о службе в рядах ВСУ, неожиданно оказался в Лондоне и вызвал возмущение в соцсетях. Украинцы обратили внимание на свежее видео артиста из Великобритании и вспомнили его прошлогоднее заявление о том, что он "уже почти в окопе".

Видео дня

Дискуссия разгорелась в Threads. Один из пользователей опубликовал коллаж с кадром Кварты в Лондоне и старой новостью о его мобилизации, иронично подписав: "От "я уже почти в окопе" до "я наконец в Лондоне" всего несколько месяцев. Магия украинского шоубиза".

Впрочем, в комментариях некоторые пользователи встали на защиту артиста. В частности, люди обратили внимание, что певец не сообщал об увольнении со службы, а сам приезд в Британию мог быть связан с благотворительной целью.

"Из сообщений усматривается, что он не увольнялся из ВСУ, а концерт дает с целью сбора для покупки авто WV T5 для его боевой части. Возможно сначала нужно разобраться, а потом "гнать". А то как всегда "одна баба сказала..." – написали в комментариях.

Несколько недель назад сам Кварта анонсировал благотворительное выступление в Лондоне, а уже ближе ко дню его проведения показался из Англии. В своих соцсетях он пригласил украинцев на концерт и отметил, что главная цель мероприятия – сбор средств для его подразделения.

"Главная цель нашей встречи – сбор средств на нужды Вооруженных Сил Украины, а именно на мою Отдельную президентскую бригаду, в которой я служу", – сообщил певец.

В публикациях артиста также заметно, что он выступает перед военными на фронте. Хотя свою должность в армии Кварта не раскрывает, его деятельность позволяет совмещать службу с концертами и благотворительными выступлениями в Украине и за рубежом.

Стоит отметить, что Отдельная президентская бригада состоит из Батальона почетного караула и Оркестра почетного караула, которые сопровождают торжественные мероприятия самого высокого уровня.

О вступлении в ряды ВСУ Александр Кварта сообщил еще в августе 2025 года. Тогда певец опубликовал видео в военной форме и заявил, что проходит обучение.

"На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе", – говорил артист.

Позже исполнитель рассказывал, что с помощью поклонников закрыл сбор для военных на Покровском направлении, а также объяснял, что стал "полезнее непосредственно в армии".

Александр Кварта получил известность после участия в шоу "Україна має талант", где запомнился исполнением песни "Сеньорита, я влюблен". В прошлом артист работал в России и сотрудничал с российским шоу-бизнесом – в частности, его композицию "По дороге к солнцу" выполняла Алла Пугачева. После 2014 года певец начал ездить с концертами к украинским военным, а после начала полномасштабной войны сначала организовывал благотворительные выступления для поддержки ВСУ.

Ранее OBOZ.UA писал, что известно о тайном разводе Александра Кварты после 18 лет брака. Восстановление отношений экс-избранница певца назвала невозможным, и именно она подала иск на расторжение официальных отношений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!