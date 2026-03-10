Жена намекала на проблемы давно: что известно о тайном разводе звезды 'Україна має талант' Александра Кварты после 18 лет брака

Звезда телевизионного проекта "Україна має талант" Александр Кварта развелся со своей женой Ольгой. Пара состояла в браке на протяжении 18 лет, однако летом 2025-го поставила точку в отношениях, не вынося этого на публику.

Видео дня

Согласно данным, которые появились на сайте Единого государственного реестра судебных решений, инициатором разрыва была именно Ольга. 28 мая она подала заявление на развод, где указала, что они с артистом потеряли чувства друг к другу, живут отдельно, а брак является просто формальностью. Восстановление отношений экс-избранница певца назвала невозможным, поэтому, по решению Индустриального районного суда города Харькова, официально они перестали быть мужем и женой 28 июля 2025 года.

Ни Александр Кварта, ни Ольга не афишировали изменения в личной жизни, однако в социальных сетях женщина давно намекала на проблемы в браке. В августе прошлого года она опубликовала семейное фото, в подписи к которому заговорила о вызовах, с которыми украинские семьи сталкиваются из-за войны.

"Трудно подобрать слова... Многие семьи в Украине сейчас в разлуке. Многие украинские мужчины, да и женщины, становятся в ряды защитников. Такое время. Мы все сейчас сплочены ради общей цели – победы Украины и мирной жизни", – написала женщина.

Позже Ольга поздравила Александра Кварту с 18-й годовщиной брака, однако, похоже, использовала для этого архивные фотографии. Между публикацией двух постов прошло больше месяца, а локация, где она была сделана, и одежда экс-супругов не изменилась.

А уже в 2026 году Ольга сделала пост, где отметила: впервые не получила цветов на 8 марта и провела этот праздник за будничными делами.

"У всего есть своя цена. Но ценность всегда ее превышает. Просто мы не сразу умеем ее увидеть. Сегодня никто не дарил мне цветы. И мой день начался с параллельного приготовления завтрака и окончания работы, которую не успела вчера. Это моя новая действительность. И мой выбор", – отметила экс-избранница исполнителя.

Однако, похоже, несмотря на разрыв, Ольга и Александр Кварта сохраняют дружеские отношения. Женщина поддерживает певца во время его благотворительных концертов.

Как ранее рассказал OBOZ.UA, в августе прошлого года стало известно, что Александр Кварта пополнил ряды Вооруженных сил Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!