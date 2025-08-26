Звезда 'Україна має талант' Александр Кварта присоединился к рядам ВСУ: как изменился певец

Исполнитель и участник телевизионного проекта "Україна має талант" Александр Кварта сообщил, что пополнил ряды Вооруженных сил Украины. Сейчас артист находится на военных учениях.

О своей мобилизации певец рассказал на личной странице в Instagram. Он предстал перед камерой в военной форме и отметил, что вместе с собратьями будет работать для приближения победы.

"Сейчас я прохожу обучение в рядах ВСУ. Всем моим подписчикам желаю как можно быстрее мирного неба. А я буду поддерживать вас уже из рядов Вооруженных сил Украины. На радость всем, кто писал, почему я не в окопе, знайте: я уже почти в окопе. И на радость всем моим друзьям – я жив и здоров. И я продолжаю петь только самые позитивные песни. Слава Украине!", – сказал звезда шоу "Україна має талант".

Позже Александр Кварта обнародовал еще один ролик, где отметил, что с помощью своих фанатов смог закрыть сбор для защитников, которые выполняют задачи на Покровском направлении. Он отметил, что сейчас несколько прекратит волонтерскую деятельность, ведь "из соображений ТЦК" стал более полезным непосредственно в армии.

Александр Кварта родился в городе Ахтырка Сумской области, где учился в музыкальной школе по классу скрипки, занимался в балетной студии и драматическом кружке. По первому высшему образованию артист учитель рисования и черчения. Он проработал в школе четыре года, однако всегда хотел развивать певческую карьеру. Творческий путь Кварты начался с участия в проекте "Караоке на Майдане", а наибольшую популярность он получил благодаря шоу "Україна має талант". Он поразил аудиторию исполнением трека "Сеньорита, я влюблен" и даже дошел до финала.

Свои первые композиции исполнитель писал на русском, ведь ориентировался на российские рок-группы и эстраду. Более того, несколько лет Александр Кварта даже прожил в РФ. Он признавался в интервью OBOZ.UA, что тогда, как и многие другие артисты, считал, что если заявишь о себе в Москве, то будешь популярным и на Родине. Интересно, что одна из песен украинца попала в репертуар российской знаменитости Аллы Пугачевой.

"Песню "По дороге к солнцу" я написал еще в 1997 году. А когда жил в Москве, отправил несколько своих композиций на конкурс, который проводила Примадонна на своем "Радио Алла". В начале января 2010 года позвонил мой брат Роман: "Включай телевизор, там Пугачева поет твою песню!" Она исполняла "По дороге к солнцу" на "Рождественских встречах". А потом композиция появилась на радио в ее исполнении. С одной стороны, была радость, а с другой: как же я? Я тоже пел эту песню. А теперь получается, что не Пугачева поет мою, а я – ее? Позвонил в Москву, ее агент заключил со мной договор на авторское право. Мне выплатили гонорар – несколько тысяч долларов. Это стало солидным вкладом в нашу первую машину", – делился исполнитель.

Со временем русскоязычных треков в репертуаре Александра Кварты становилось все меньше. В 2014-м он начал ездить в зону АТО к защитникам с концертами. После начала полномасштабной войны он часто посещал воинские части и госпитали, а также организовывал благотворительные музыкальные шоу.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что фронтмен группы "Пирог и Кнут" мобилизовался в ряды ВСУ.

