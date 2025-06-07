Звезда 'Лиги смеха' Виктор Розовый показал шокирующие сообщения от россиян и саркастически отреагировал на угрозы

Юморист и звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Родины, не дает покоя россиянам из-за своей четкой проукраинской позиции. Комик показал впечатляющие сообщения с оскорблениями и откровенными угрозами, которые получает от граждан страны-агрессора в социальных сетях.

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Соответствующие фотографии он обнародовал на личной странице в Instagram. На кадрах можно увидеть, что некоторые юзеры, которые угрожают защитнику расправой, намекают на свою принадлежность к так называемому "батальону имени Судоплатова", который оккупанты создали в Запорожской области.

Однако такие упреки россиян отнюдь не напугали Виктора Розового. Наоборот, защитник довольно иронично отреагировал на оскорбления, высмеяв одно из сообщений.

"Девочки, добрый день. Открываю собственный курс "Как стать нацистской шл*хой для россиян". Записываемся, все желающие. И парни могут тоже", – отметил юморист.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика.

Напомним, что Виктор Розовый проходил службу в составе 3-й отдельной штурмовой бригады. 21 марта 2024 года, выполняя боевое задание Донецком направлении, он получил осложненное осколочное ранение головы.

В мае защитник впервые показал себя в полный рост после перенесения сложных операций. Тогда стало известно, что он может передвигаться в кресле колесном. Однако после длительной реабилитации состояние здоровья Виктора Розового начало улучшаться. Юморист смог сделать первые шаги с тростью и под тщательным наблюдением врача.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый вспомнил момент, когда получил ранение в голову на фронте, и удивительное спасение.

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