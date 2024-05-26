Звезда 'Лиги смеха', получивший тяжелое ранение на фронте, показал фото в кресле колесном

Юморист и звезда "Лиги смеха", Виктор Розовый впервые показал себя в полный рост после переноса операции через осложненное осколочное ранение головы. Сейчас он передвигается в колесном кресле.

Мужчина воевал в составе 3-й отдельной штурмовой бригады на Донецком направлении, но после ранения в голову его ждет реабилитация. На фото, которое Розовый опубликовал в InstaStories, видно, что юморист значительно похудел.

Рядом с воином стояла его жена Ольга Мерзликина, с которой он вступил в брак в начале марта этого года. Ради росписи Розовый даже получил 10-дневный отпуск. Компанию на прогулке, попавшей на кадр, составил пес.

Впоследствии на странице юмориста появился скриншот с его фотографией из больничной койки. Опубликовал снимок группа Nord Division и пожелал здоровья Розовому.

Жена узнала о ранении юмориста 22 марта и уже прошло 2 месяца как мужчина проходит лечение и реабилитацию. "Это очень сложная травма, и сложно представить, чего только стоила эвакуация", – написала тогда Ольга. Бойца около 200 км везли в медицинское учреждение, ему понадобилась оперативная помощь нейрохирургов.

Она назвала своего мужа очень волевым, ведь воин довольно быстро делает невероятные успехи. "Он уже в сознании, пытается с нами общаться и набирается сил для реабилитации. У нас нет сомнений, что он полностью восстановится", – уверена Мерзликина.

Следует отметить, что дальнейшее лечение семья планирует провести за границей, но сейчас мужчина все еще находится в Украине. Теперь воин будет ходить с рубцом на голове, но счастлив, что самое сложное позади.

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