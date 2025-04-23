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"Давай, казак!" Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

Анастасия Какун
Шоу Oboz
2 минуты
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'Давай, казак!' Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

Украинский юморист и звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который получил сложное осколочное ранение головы, защищая Родину от оккупантов, поделился положительными результатами реабилитации. Почти год комик провел в кресле колесном, однако теперь может понемногу ходить.

Видео дня

Свои первые шаги ветеран российско-украинской войны сделал с тростью и под тщательным наблюдением врача. Соответствующее видео он обнародовал на личной странице в Instagram.

"Словом, понемногу начинаю ходить. Неуклюже, с палочкой (с ней вероятнее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, предотвращающие подворачивание стопы), изогнутый, как дед, но сам. Это значит, что дальнейшая полноценная ходьба – это вопрос времени и занятий! Так что все ок", – написал звезда "Лиги смеха".

"Давай, казак!" Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

Новость об улучшении состояния Виктора Розового вызвала положительные эмоции у его подписчиков. Пользователи сети оставили под постом много комментариев со словами поддержки:

"Давай, казак! Все получится!"

"Витя, ты большой молодец! Мы в тебя верим, у тебя все получится".

"Быстрой реабилитации!"

"Все получится! Ты обречен на успех".

"Давай, казак!" Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

Напомним, что 21 марта 2024 года Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы во время выполнения выездного задания на Донецком направлении. Защитник служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

"Давай, казак!" Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

В мае прошлого года юморист впервые показал себя в полный рост после перенесения сложных операций. Тогда стало известно, что Виктор Розовый передвигается на кресле колесном и впереди его ждет длительный период реабилитации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый вспомнил момент, когда получил ранение в голову на фронте, и удивительное спасение.

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