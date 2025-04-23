'Давай, казак!' Виктор Розовый сделал первые шаги после ранения на фронте: почти год он провел в кресле колесном

Украинский юморист и звезда проекта "Лига смеха" Виктор Розовый, который получил сложное осколочное ранение головы, защищая Родину от оккупантов, поделился положительными результатами реабилитации. Почти год комик провел в кресле колесном, однако теперь может понемногу ходить.

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Свои первые шаги ветеран российско-украинской войны сделал с тростью и под тщательным наблюдением врача. Соответствующее видео он обнародовал на личной странице в Instagram.

"Словом, понемногу начинаю ходить. Неуклюже, с палочкой (с ней вероятнее всего и буду ходить), в ортезах (это такие штуки, предотвращающие подворачивание стопы), изогнутый, как дед, но сам. Это значит, что дальнейшая полноценная ходьба – это вопрос времени и занятий! Так что все ок", – написал звезда "Лиги смеха".

Новость об улучшении состояния Виктора Розового вызвала положительные эмоции у его подписчиков. Пользователи сети оставили под постом много комментариев со словами поддержки:

"Давай, казак! Все получится!"

"Витя, ты большой молодец! Мы в тебя верим, у тебя все получится".

"Быстрой реабилитации!"

"Все получится! Ты обречен на успех".

Напомним, что 21 марта 2024 года Виктор Розовый получил осложненное осколочное ранение головы во время выполнения выездного задания на Донецком направлении. Защитник служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.

В мае прошлого года юморист впервые показал себя в полный рост после перенесения сложных операций. Тогда стало известно, что Виктор Розовый передвигается на кресле колесном и впереди его ждет длительный период реабилитации.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Виктор Розовый вспомнил момент, когда получил ранение в голову на фронте, и удивительное спасение.

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