Ziferblat обратился к украинцам с важным заявлением прямо перед финалом Евровидения 2025. Видео

Группа Ziferblat – представители Украины на Евровидении 2025 – перед началом финала в швейцарском Базеле обратились к зрителям из Украины. Они попросили поддержки и голосов за их номер – 7.

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Проголосовать за Ziferblat на территории нашей страны нельзя – однако это правило не действует для украинцев, которые находятся за рубежом. Обращение артистов прозвучало на специальном предшоу в эфире "Суспільного" вечером в субботу.

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"Друзья, сейчас уже суббота, 17 мая. Мы очень скоро идем на сцену. Очень просим вас поддержать нас, проголосовать за номер 7 сегодня в финале! Где вы бы ни были, в какой стране (конечно, кроме Украины), вы можете отдать за нас до 20 голосов", – сказал Валентин Лещинский, гитарист Ziferblat. Солист Даниил Лещинский и барабанщик Федор Ходаков стояли в кадре рядом.

Валентин уточнил, что сделать свой выбор можно СМС-ками или же на официальном сайте Eurovision Song Contest.

"Голосуйте за нас! А мы вас, надеемся, не подведем и будем очень стараться!" – пообещал участник группы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Финал музыкального состязания Евровидение 2025 начался в 22:00 субботы. Букмекеры считают главным претендентом на победу шведскую группу KAJ, которая поет шуточную песню о финской сауне.

– Ранее наше издание писало о топ-5 достижениях, заставивших Европу уважать талант украинцев на Евровидении.

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