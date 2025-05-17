Ziferblat обратился к украинцам с важным заявлением прямо перед финалом Евровидения 2025. Видео
Группа Ziferblat – представители Украины на Евровидении 2025 – перед началом финала в швейцарском Базеле обратились к зрителям из Украины. Они попросили поддержки и голосов за их номер – 7.
Проголосовать за Ziferblat на территории нашей страны нельзя – однако это правило не действует для украинцев, которые находятся за рубежом. Обращение артистов прозвучало на специальном предшоу в эфире "Суспільного" вечером в субботу.
Читайте также на OBOZ.UA:
- Финал Евровидения 2025: онлайн трансляция
- Когда и на каком канале смотреть финал Евровидения 2025: пошаговая инструкция
- Ziferblat в финале Евровидения 2025! Текст песни Bird of Pray, костюмы и какие шансы на победу
"Друзья, сейчас уже суббота, 17 мая. Мы очень скоро идем на сцену. Очень просим вас поддержать нас, проголосовать за номер 7 сегодня в финале! Где вы бы ни были, в какой стране (конечно, кроме Украины), вы можете отдать за нас до 20 голосов", – сказал Валентин Лещинский, гитарист Ziferblat. Солист Даниил Лещинский и барабанщик Федор Ходаков стояли в кадре рядом.
Валентин уточнил, что сделать свой выбор можно СМС-ками или же на официальном сайте Eurovision Song Contest.
"Голосуйте за нас! А мы вас, надеемся, не подведем и будем очень стараться!" – пообещал участник группы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– Финал музыкального состязания Евровидение 2025 начался в 22:00 субботы. Букмекеры считают главным претендентом на победу шведскую группу KAJ, которая поет шуточную песню о финской сауне.
– Ранее наше издание писало о топ-5 достижениях, заставивших Европу уважать талант украинцев на Евровидении.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!