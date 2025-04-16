Феномен Украины на Евровидении: топ-5 достижений, заставивших Европу уважать талант украинцев

Украина – одна из немногих стран, сумевшая превратить участие в песенном конкурсе Евровидения в настоящую культурную дипломатию. По словам преподавателя кафедры ивент-менеджмента и индустрии досуга Киевского национального университета культуры и искусств Александра Высоцкого, Украина является самой успешной страной Евровидения в XXI веке. И хотя эти слова были сказаны еще в 2022 году, они остаются актуальными по сей день.

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За два десятилетия наши представители не только демонстрировали вокальное мастерство, но и каждый раз утверждали в сознании зрителей: украинская культура – это глубоко, мощно и современно. OBOZ.UA расскажет о пяти достижениях, которые стали символом украинского феномена на Евровидении.

1. Особое место под солнцем – в финале

С 2003 года (год дебюта, когда нашу страну представлял Александр Пономарев) Украина ни разу не вылетела из полуфинала, что является уникальным достижением среди стран, не входящих в "Большую пятерку". Такой стабильный результат показывает, что украинские выступления всегда резонируют как с публикой, так и с жюри.

2. Трижды победители

Украина – первая страна XXI века, одержавшая три победы на конкурсе. Сначала это удалось Руслане в 2004-м, затем Джамале в 2016-м и Kalush Orchestra в 2022-м. Лишь позже до этого уровня досталась Швеция в 2023 году.

3. Уникальный среди региона

Среди всех постсоветских и восточноевропейских стран только Украина побеждала трижды. Более того, дважды выигрывать сумели лишь некоторые государства, и ни одна из бывших советских республик, кроме Украины, не смогла даже приблизиться к такому результату.

4. Никогда не получала 0 баллов

В отличие от многих других стран Украина никогда не получала ноль баллов в общем рейтинге, а это свидетельствует о стабильно высоком уровне качества наших выступлений и признании на международной сцене.

5. Никогда не отстает

Даже в менее удачных годах Украина ни разу не занимала последнего места, что еще раз подтверждает высокий стандарт и профессиональный подход к каждому выступлению.

Украинские артисты не просто выходили на сцену Евровидения – они несли с собой голос нации. Будь то энергичная победа Русланы, трагическая эмоциональность Джамалы или этнофутуризм Kalush Orchestra, каждое выступление становилось символом не только таланта, но и силы духа страны. Особенно памятен 2022 год, когда Украина победила с полностью украиноязычной песней Stefania в то время, когда над страной летали ракеты и раздавались воздушные тревоги.

Ранее OBOZ.UA писал, кто из украинцев ездил на Евровидение под другим флагом и какие места они занимали. Они представляли Россию, Белоруссию и не только.

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