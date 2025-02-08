Зрители сменили финал Нацотбора на Евровидение 2025: как проголосовали украинцы

Зрители Нацотбора Евровидения 2025 проголосовали за фаворита. Наибольшее количество баллов набрали Ziferblat с песней Bird of prey и одержали победу. Они получили от зрителей 10 очков, а также 9 – от жюри.

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Второе место заняла группа Molodi с песней My sea, получив в общей сложности 17 баллов. Наименьшее количество баллов за зрительским голосованием досталось Владу Шерифу, набравшему в общем 2 голоса. Об этом сообщили в прямом эфире.

Баллы зрителей распределили так:

1 балл – Влад Шериф

2 балла – Future Culture

3 балла – Абие

4 балла – KRYLATA

5 баллов – ДК Энергетик

6 баллов – KHAYAT

7 баллов – FIINKA

8 баллов – Маша Кондратенко

9 баллов – Molodi

10 баллов – Ziferblat

Напомним, ранее Суспільне Мовлення представило сцену Нацотбора на Евровидение 2025, которую разрабатывали в сотрудничестве со Starlight Production. Основной целью дизайна было создание сцены, напоминающей о большом шоу и раскрывать личность каждого исполнителя.

Как сообщал OBOZ.UA, Руслана Лыжичко рассказала о своем видении идеального претендента на Евровидение от Украины. По ее словам, это был бы человек с совершенно новым именем, возможно даже никому не известным.

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