Зрители сменили финал Нацотбора на Евровидение 2025: как проголосовали украинцы
Зрители Нацотбора Евровидения 2025 проголосовали за фаворита. Наибольшее количество баллов набрали Ziferblat с песней Bird of prey и одержали победу. Они получили от зрителей 10 очков, а также 9 – от жюри.
Второе место заняла группа Molodi с песней My sea, получив в общей сложности 17 баллов. Наименьшее количество баллов за зрительским голосованием досталось Владу Шерифу, набравшему в общем 2 голоса. Об этом сообщили в прямом эфире.
Баллы зрителей распределили так:
1 балл – Влад Шериф
2 балла – Future Culture
3 балла – Абие
4 балла – KRYLATA
5 баллов – ДК Энергетик
6 баллов – KHAYAT
7 баллов – FIINKA
8 баллов – Маша Кондратенко
9 баллов – Molodi
10 баллов – Ziferblat
Напомним, ранее Суспільне Мовлення представило сцену Нацотбора на Евровидение 2025, которую разрабатывали в сотрудничестве со Starlight Production. Основной целью дизайна было создание сцены, напоминающей о большом шоу и раскрывать личность каждого исполнителя.
Как сообщал OBOZ.UA, Руслана Лыжичко рассказала о своем видении идеального претендента на Евровидение от Украины. По ее словам, это был бы человек с совершенно новым именем, возможно даже никому не известным.
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