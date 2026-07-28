Жених Наталки Денисенко сменил фамилию перед свадьбой: актриса эмоционально отреагировала

Жених украинской актрисы Натальи Денисенко сообщил об официальной смене фамилии. Ранее в документах манекенщика значилось Юрий Савранский, а отныне – Юрий Ярошенко.

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Об этом предприниматель сообщил на своей личной странице в Instagram. Юрий Ярошенко опубликовал серию фотографий с паспортом, который обновил перед свадьбой с Натальей Денисенко, и оставил лаконичную подпись: "Быть собой!".

Кинозвезда уже успела отреагировать на важное изменение в документах возлюбленного. Денисенко сделала репост поста манекенщика в Stories и эмоционально отметила: "Горжусь тобой, Юрий Ярошенко".

Пока что предприниматель решил не вдаваться в подробности такого решения. Однако, судя по комментариям, он будто бы вернул свою настоящую фамилию, ведь раньше носил ту же, что и бывшая жена – Марлена Савранская. Учитывая такой опыт в жизни Юрия Ярошенко, некоторые пользователи сети не удержались от саркастических шуток, мол, думали, что манекенщик поступит по "старой схеме" и станет Юрием Денисенко. Такие упреки актриса не оставила без внимания.

"Нет, я женщина, которая возьмет фамилию своего мужа. Хватит этих унижений", – написала кинозвезда.

Помолвка манекенщика и актрисы

Юрий Ярошенко сделал предложение руки и сердца Наталье Денисенко 25 июня во время совместного отпуска в Турции. Влюбленные посещали одну из достопримечательностей страны — храм Аполлона в городе Сиде, когда вдруг манекенщик опустился на одно колено перед актрисой и предложил ей стать его женой. В ответ он услышал долгожданное "да".

Свидетелем этого романтического шага стал сын Натальи Денисенко от предыдущего брака с Андреем Фединчиком – Андрей. Как рассказала знаменитость, мальчик совершенно спокойно отреагировал на изменения в личной жизни мамы, ведь уже давно воспринимал Юрия Ярошенко как ее мужа.

"Андрейка вообще очень сдержан в эмоциях. Спросил, дорогое ли кольцо. Он не понял, зачем делать такое предложение, ведь Юра и так уже мой муж. Сынок очень привык к Юре, и тот очень хорошо на него влияет", – отметила артистка.

Новость о помолвке Денисенко не вызвала бурных эмоций и у Андрея Фединчика. По словам актера, он не следит за жизнью бывшей, однако решение манекенщика сделать предложение было вполне предсказуемым.

"Мы общаемся исключительно из-за сына. И общаемся нормально. А все, что касается ее личной жизни, я не обсуждаю и за этим не слежу. Все к этому шло. Это было ожидаемо", – сказал Фединчик.

Ранее OBOZ.UA писал, что Наталья Денисенко рассказала об изменениях в её отношениях с бывшим мужем Андреем Фединчиком.

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