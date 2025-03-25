Жена Виктора Павлика раскрыла, почему не ездит с мужем за границу в отпуск, хотя ему можно выезжать из Украины

Жена певца Виктора Павлика, блогер Екатерина Репьяхова, заговорила об отпуске с мужем и общим сыном за границей. Она показала, что сможет уехать вместе с семьей на отдых только после окончания войны.

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У певца есть возможность выезжать из Украины из-за состояния здоровья. Более того, в этом году ему исполнится 60 лет, из-за чего он будет непригоден к военной службе. По словам Репьяховой в InstaStories, хотя семья имеет возможность уехать в теплые страны на отдых, но этого не делает принципиально.

"Я уверена, что мы все догоним после победы", – убеждена блогер.

Пара принципиально отказалась от возможности путешествовать за границу из-за солидарности с теми, кто уехать из Украины не может, а также с военными.

"Не планируем принципиально, в солидарность с теми, кто не может уехать и с теми, кто отдает самое ценное нашей государственности", – добавила она.

В то же время Виктор Павлик может беспроблемно пересекать границу из-за проблем со здоровьем. Он в мае 2024 года пережил сложную 4-часовую операцию на сердце. Знаменитости заменили аортальный клапан.

"Нормальное отверстие клапана 2-3 сантиметра, а у меня было 0,4. Мне профессор сказал: "Я тебе больше полугода не даю. Надо делать операцию". Была очень серьезная ситуация. Я уже задыхался. Особенно, когда были блекауты и не было света, я пешком шел на 18 этаж, и постоянно останавливался. Тогда профессор сказал, что если я ничего не буду делать, случится так, что я и шага не смогу сделать, буду задыхаться. Ну и в любой момент сердце может остановиться, оно просто не выдержит", – делился певец.

Исполнитель признался, что около двух месяцев сильно ощущал последствия хирургического вмешательства. Восстановиться звезде помогла реабилитация, которую он проходил в Закарпатье.

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