'Пять лет в ремиссии и рецидив': жена Виктора Павлика рассказала о хронической болезни, спасение от которой искала по всему миру

Жена Народного артиста Украины Виктора Павлика, блогер Екатерина Репяхова пожаловалась на проблемы со здоровьем. Инфлюэнсер рассказала, что уже пять лет страдает хроническим циститом и сейчас переживает острый приступ.

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"У меня острый приступ цистита. 5 лет в ремиссии и рецидив. В первую очередь очень сильно больно психологически. Никакое лекарство не помогает... или очень мало", – написала Репяхова в Insta-stories. Женщина поделилась, что искала качественное лечение по всему миру.

Около 6 лет назад блогеру сделали специальную прививку в Германии. Процедуру нужно повторять, рассказала предпринимательница. "Как пройдет воспаление, снова буду прививаться", – говорится в сообщении. Жена исполнителя также опубликовала снимок из больничной палаты.

По словам женщины, ее здоровье ухудшилось на фоне стресса: "Вот таким боком мне вылезает тот генетический тест. Так сильно я тогда перенервничала, что сейчас мое здоровье просто "улетело". Берегите свою нервную систему". Речь идет о генетическом тестировании 3-летнего Михаила – сына Павлика и Репяховой, имеющего задержку речевого развития. В сентябре 2024 года блогер обратилась к специалистам с целью планирования второй беременности, ведь семья хотела сделать невозможным наследственность.

Инфлюэнсер рассказала, что по словам невролога "на основе данных экземного секвенирования наследственного заболевания нет". Оказалось, что во время беременности женщины произошли изменения в гене, что могло быть вызвано бессимптомным течением COVID-19 у Репяховой или другой инфекции.

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