'Заслужила настоящую любовь': Марина Боржемская растрогала сеть первыми фото с новым бойфрендом

Звездный тренер проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская впервые показала аудитории своего загадочного возлюбленного. В честь Дня святого Валентина она приоткрыла завесу личной жизни и поделилась серией фотографий с избранником, где зафиксировала их совместные романтические моменты.

Видео дня

Кадры появились на странице фитнес-тренера в Instagram. В подписи к фотографиям Боржемская оставила довольно обширный текст где раскрыла, что для нее любовь не только о подарках или красивых жестах, а принятии, доверии, умении уважать личные границы, поддержке и разделение общих интересов.

Похоже, эти качества звезда проекта "Зважені та щасливі" смогла найти в своем новом бойфренде. Марина Боржемская продемонстрировала, как они с партнером наслаждались компанией друг друга во время прогулок, а также вместе проводили время в заведении.

Хотя лицо любимого фитнес-тренер пока решила не показывать, ее подписчики не смогли сдержать эмоций от довольно откровенного поста. Юзеры были очарованы романтическими кадрами и пожелали Марине Боржемской только счастья.

"Красавица моя. Поздравляю тебя с этим днем. Ты заслужила настоящую любовь".

"Смотришь на вас и понимаешь, что мир прекрасен! Любви вам, чтобы быть счастливой!"

"Милые фото, которые радуют меня. Женского вам счастья, Мариночка".

"Любите, будьте любимой и счастливой. Знайте вы невероятная!"

"Ох, Мариночка. Заинтриговала! Как что вы наконец встретили свою любовь, от всей души желаю вам счастливой и долгой жизни рядом с любимым человеком!"

Напомним, что ранее Марина Боржемская рассказала немного подробностей о своем бойфренде. По словам тренера, они встретились в Киеве и на данный момент находятся на ранней стадии отношений. Сфера деятельности партнера Боржемской никак не имеет отношения к ее профессии.

