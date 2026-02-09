Марина Боржемская впервые после похорон Узелкова рассекретила нового избранника и заговорила о переезде

Украинский фитнес-тренер Марина Боржемская, которая в 2024 году похоронила своего экс-супруга Вячеслава Узелкова, раскрыла, что ее сердце больше не свободно. Она закрутила новый роман с мужчиной-сверстником и даже задумывается о переезде из Винницы в Киев ради него.

Об изменениях в личной жизни звезда шоу "Зважені та щасливі" рассказала в комментарии для проекта "Ранок у великому місті". Боржемская отметила, что сейчас их отношения находятся на начальной стадии, поэтому вдаваться в детали она не хочет.

"У меня есть человек с которым мне тепло, уютно. Не сильно хочется углубляться в эту историю, потому что это еще очень ранние отношения. Но хочу сказать, что это о спокойствии, душевном комфорте, поддержке. Сейчас мне максимально приятно внутренне", – поделилась фитнес-тренер.

По словам Марины Боржемской, своего нового бойфренда она встретила в Киеве. Тренер не стала раскрывать, чем занимается возлюбленный, лишь подчеркнула, что он никак не причастен к ее профессии. Кстати, дети Боржемской уже также знакомы с ее избранником.

"Мне вообще уже свою личную жизнь хочется держать не в поле зрения людей. Чтобы это оставалось моим личным", – добавила спортсменка.

Заметим, что весной прошлого года Марина Боржемская делилась: смогла пережить боль после потери бывшего мужа и готова дальше строить личную жизнь, однако "своего человека" еще не нашла. Тренер акцентировала внимание на том, что хочет не просто быть в отношениях, а встретить партнера, который будет иметь с ней одинаковые ценности и будет полной поддержкой.

Смерть Вячеслава Узелкова

Жизнь бывшего чемпиона WBA Intercontinental, IBO International и WBO Intercontinental в полутяжелом весе оборвалась 9 ноября 2024 года. Боксер имел серьезные проблемы с сердцем, из-за чего весной того же года перенес сложную операцию. Состояние Вячеслава Узелкова постепенно улучшалось, но полностью выздороветь он так и не смог. У спортсмена оторвался тромб, из-за чего его сердце остановилось.

Потеря экс-супруга была тяжелым периодом в жизни Марины Боржемской, в частности из-за деятельности мамы спортсмена. Зинаида Узелкова не пустила тренера и внуков – Роберта и Оливию – на прощание с боксером из-за личной обиды. Более того, мама Вячеслава Узелкова обвиняла в смерти сына именно Боржемскую.

Как признавалась тренер в эксклюзивном интервью OBOZ.UA, она не держит обиду на бывшую свекровь. Боржемская отметила: "У нас все время были хорошие отношения. Мы постоянно были на связи, я поддерживала ее, приводила к ней внуков. Понимаю, что после потери сына она переживала очень тяжелый период, и отношусь к этому с пониманием. Я человек ненавязчивый: если о чем-то просят – помогу, позвоню, поинтересуюсь, нужна ли моя поддержка. Честно говоря, мне не хочется снова поднимать эту тему".

