"На грани конфликта": Навроцкий объяснил, почему Польша стремится иметь собственное ядерное оружие
Польша рассматривает возможность усиления безопасности, в частности через развитие ядерного потенциала. Страна находится в условиях угрожающей ситуации безопасности на фоне напряженности в регионе.
В Варшаве отмечают, что любые шаги должны соответствовать международным нормам. Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий.
Президент заявил, что является сторонником присоединения Польши к ядерному проекту и считает развитие собственного ядерного потенциала одним из направлений укрепления безопасности страны.
По его словам, Польша находится "на грани вооруженного конфликта", а агрессивная политика Российской Федерации заставляет Варшаву искать дополнительные гарантии защиты.
В то же время Навроцкий отметил, что не может утверждать, будет ли такая программа реализована, однако поддерживает усиление обороноспособности даже на основе ядерного потенциала.
Он подчеркнул, что все возможные шаги должны осуществляться с полным соблюдением международных норм.
Комментируя возможную реакцию Москвы, президент отметил, что Россия может агрессивно реагировать на любые действия, связанные с развитием польской ядерной программы.
Несмотря на это, в Варшаве считают, что движение в направлении укрепления стратегической безопасности необходимо.
"Я являюсь большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Я говорю о том, что путь к развитию польского ядерного потенциала, с полным соблюдением всех международных норм, – это направление, которым мы должны идти", – заявил Навроцкий.
Как сообщал OBOZ.UA, впервые с момента завершения холодной войны в Европе обсуждают возможность создания собственной системы ядерного сдерживания. Этому предшествовали события марта 2025 года, когда США временно приостановили передачу Украине разведывательных данных, чем обеспокоили союзников.
