'Ты мне нравишься, но...' Экс-жена Узелкова рассказала о досадной ситуации во время свидания

Фитнес-тренер и звезда проекта "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая раньше была женой боксера Вячеслава Узелкова, поделилась своей историей о неудачном свидании. Она призналась, что, несмотря на свою открытость к новым знакомствам, иногда встречаются ситуации, которые наводят на размышления и заставляют ее переосмысливать подход к отношениям.

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Боржемская вспомнила в интервью "Коротко про" об одном случае, когда мужчина, с которым она отправилась на кофе, был очень не готов к свиданию со стороны публики. Хотя сама Боржемская уже привыкла к публичности и тому, что люди часто подходят к ней для совместных фото, для ее спутника это оказалось настоящим испытанием.

"Один человек пригласил на кофе, и пока мы с ним сидели в кафе, со мной здоровались, просили сфотографироваться. А он не смотрит телевидение, его нет в социальных сетях. И когда человек узнает фамилию, начинает мониторить информацию, видит определенное давление со стороны социума, что те подошли, подошли… Не все к этому готовы", – рассказала фитнес-тренер.

Как выяснилось, для этого мужчины чрезмерное внимание было давлением, и он решил, что не готов к такому виду отношений. Он даже сказал: "Мне очень жаль, ты мне очень сильно нравишься, но для меня это большое давление, мы не сможем даже спокойно отдохнуть".

После этой ситуации Марина Боржемская задумалась над тем, насколько важны не только внешние факторы, но и внутренняя совместимость людей. Она подчеркнула, что для нее важно, чтобы с мужчиной было интересно не только на начальном этапе, но и на протяжении длительного общения.

"Мне важно, чтобы мне было интересно с человеком общаться, проводить время вместе, чтобы он так же хотел двигаться вперед, не останавливаться на месте", – призналась тренер.

Еще одна важная тема для Марины Боржемской – взгляд мужчин к своим прошлым отношениям. Она отметила, что, когда на встречах мужчина слишком много рассказывает о своих старых отношениях, обвиняя свою экс-жену, это для нее важный "красный флажок".

Также фитнес-тренер всегда внимательно слушает, что мужчины говорят о своих родственных отношениях, ведь для нее это один из ключевых аспектов, на который она обращает внимание. "Считаю, человек, который имеет здоровые отношения со своей семьей, так же будет строить и свои будущие отношения. Если мужчина привык кого-то постоянно винить, это значит, что он не готов видеть свои недостатки, не готов искать пути, чтобы изменить свое отношение к жизни и людям. Так же и женщины", – подчеркнула она. Боржемская убеждена, что в отношениях всегда виноваты оба партнера, если что-то не сложилось, и важно своевременно проговаривать проблемы.

Ранее OBOZ.UA писал, что Марина Боржемская ответила на вопрос о личной жизни и участии в "Холостячке". После смерти экс-мужа поклонники активно интересуются, есть ли у нее новые отношения, какие мужчины ей нравятся и согласилась бы принять участие в проекте "Холостячка".

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