Зарабатывали на страданиях украинцев: в Швеции разоблачили российскую аферу с балетной группой, которая притворялась украинской

Российские гастролеры снова пытались выдать себя за украинцев. В Швеции разоблачен очередной случай использования бренда Украины в культурной сфере – на этот раз речь идет о балетной труппе Ballet of Ukraine, которая на самом деле имеет тесные связи с Россией.

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Журналистское расследование шведского общественного вещателя SVT выявило многочисленные несоответствия информации о балете, а также установило российское происхождение многих его участников. Этой зимой Ballet of Ukraine гастролировал в восьми городах Швеции, выполняя "Щелкунчика" Чайковского. Организаторы позиционировали коллектив как украинский, использовали сине-желтые цвета на афишах, а шведские зрители, не подозревая обмана, покупали билеты, считая, что поддерживают Украину.

Подозрения о происхождении труппы появились после сообщения анонимного блогера, который заявил, что артисты на самом деле являются россиянами. Журналисты SVT решили проверить эту информацию и обнаружили, что адрес балета в Киеве, указанный на официальном сайте, ведет к обычному офисному зданию и торговому центру, но ни одной балетной студии там нет.

Более того, бронированием билетов на выступления занималась компания Touring Actors, зарегистрированная на российском сервере. Она принадлежит гражданину России, который официально зарегистрирован в качестве предпринимателя в Москве и платит налоги в РФ.

Источник сообщил, что сейчас сайты Ballet of Ukraine и Touring Actors удалены.

Расследование выявило, что 7 из 14 танцоров, указанных на сайте, работают в России. При этом Ballet of Ukraine использовал рекламные материалы, похожие на ранее применявшиеся российским Московским балетом, который сейчас находится в процессе ликвидации.

Еще один тревожный момент – отсутствие информации о финансовых потоках. Журналисты SVT не обнаружили ни одной украинской или российской компании, которая получала деньги за выступления балета в Швеции. В то же время, выяснилось, что средства за по меньшей мере шесть представлений были перечислены швейцарской компании Gutschwald AI Centre. Ее владельцем является бывший топ-менеджер российского "Сбербанка". Когда журналисты обратились к нему за комментарием, он подтвердил получение средств, но заявил, что это была выплата долга и что к деятельности балета он не имеет никакого отношения.

Ранее OBOZ.UA писал, что российская артистка в изгнании написала две песни о войне, но разозлила Z-патриотов. Раньше она избегала каких-либо публичных разговоров на эту тематику, однако теперь решила создать несколько композиций, где, кстати, не выразила четкую позицию.

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