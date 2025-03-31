Пугачева 'переобулась'? Российская артистка в изгнании написала две песни о войне, но разозлила Z-патриотов

Российская певица Алла Пугачева, которая после 24 февраля 2022 года вместе с семьей уехала из РФ, из-за чего ее "отменили" на родине, неожиданно написала две песни о войне: "Мама" и "Поцелуй войны". Раньше она избегала каких-либо публичных разговоров на эту тематику, однако теперь решила создать несколько композиций, где, кстати, не выразила четкую позицию.

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Как сообщают росмедиа, один из треков посвящен Второй мировой войне, а другой – матерям, потерявшим сыновей на фронте. Интересно, что Z-патриоты трактуют содержание композиции как поддержку военных РФ и их мам, однако в то же время хейтят артистку за музыкальные работы.

Отмечается, что впервые песни были опубликованы в ночь на 29 марта в паблике, "приближенном к исполнительнице", однако впоследствии были удалены "до официального релиза". По информации пропагандистских медиа, трек "Поцелуй войны" раскрывает события Свирско-Петрозаводской операции, однако россияне видят в нем определенное посвящение участникам "СВО".

Текст песни:

Стынет солнце в реке,

Ну хоть шрам на руке.

Мы на взводе с тобой:

Скоро бой, скоро бой.

Темной ночью и днем

Под смертельным огнем

Нам судьбою даны

Поцелуи войны.

Кого любит война,

Тех целует она

Или миной стальной,

Или пулей шальной.

От волны от взрывной

Не спастись глубиной.

Тех целует война,

Кого любит, любит она

А вот композиция "Мама", как сообщают росмедиа, включает в себя диалог матери и ее погибшего сына. Конечно, граждане РФ воспринимают трек как соболезнование россиянкам, хотя его можно трактовать и как антивоенный.

Текст песни:

Ты далеко, далеко,

Мне без тебя нелегко,

Мне без тебя, сын, невмочь,

Слезы я спрятала в ночь, в ночь, в ночь.

Мам, для тебя я живой,

Слышишь,

Мам, буду всегда я с тобой.

Я проклинаю тот бой,

Мам, что разлучил нас с тобой, разлучил, разлучил.

Как я могла отпустить тебя, сын, как могла?

В этот ужаснейший бой отпустила тебя…

Бесы попутали, сердцу вдруг стало невмочь,

А ты снишься мне, снишься мне каждую ночь.

Мам, я погиб, но бессмертна душа,

Мам, я дышу не дыша.

Я обнимаю тебя, ма,

Ты ведь все это чувствуешь, ма, ма

Однако несмотря на то, что россияне трактуют композиции как поддержку в свою сторону от Пугачевой, набросились с негативом на артистку. Они считают, что таким образом Примадонна якобы хочет вернуть публику из РФ и заработки, но больше не верят в ее искренность.

"Все это вполне может быть лишь способом вернуть российские заработки, которых звезда, опрометчиво выражаясь направо и налево, какая отвратительна Россия, в последнее время лишена. Но ведь очень важно, когда что-то делается от души, а в искренности экс-примадонны давно уже многие россияне сомневаются", – отметил депутат Госдумы.

Да и в сети граждане РФ выразили свое недовольство: "Дорожку себе протаптывает назад баба Алла", "Меня лично ее творчество больше не интересует, как и она сама. Поезд уже давно уехал", "Не хочется видеть ее, ни ее творчество. Пусть уже доживает где хочет, только не в России и не воняет в нашу сторону".

Напомним: после того, как в 2022 году Алла Пугачева с семьей покинула территорию РФ, певица испытала массовую травлю на родине. Однако исполнительница не слишком переживала из-за негатива, поэтому иронически ответила хейтерам: "Чем ниже интеллект, тем громче обиды. Живи спокойно, страна!"

После этого оскорбительные изречения в сторону знаменитости от россиян не прекратились, однако она продолжила с юмором реагировать на них. Так после очередной волны закидов о ее семье Пугачева обнародовала сообщение со словами: "Многие меня спрашивают, каким образом я выношу заказную травлю нашей семьи. Как? А вот так. Это вид из моего окна. Декабрьское небо над Землей обетованной. Смотрю на небо и говорю: "Господи! Прости этих жалких продажных тварей, лицемеров и лжецов, потому что не знают они, что творят".

Кстати, хейтят россияне не только позицию Пугачевой, но и ее внешность. Под одной из публикаций артистки граждане РФ не постеснялись написать, что она выглядит плохо, более того, даже приписали ей страшную болезнь.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Пугачеву обвинили в покушении на приспешника Путина, преследующего проукраинских звезд.

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