"Зачем за них хвататься?" Андрей Хлывнюк назвал причину, почему не будет переводить русскоязычные хиты "Бумбокса"
Исполнитель Андрей Хлывнюк заявил, что не будет переводить на украинский язык хиты группы "Бумбокс", среди которых "Вахтерам" и "Та4то", которые в свое время были написаны на русском. Как пояснил артист, эти композиции остались в прошлом, поэтому он не видит смысла к ним возвращаться и демонстрировать аудитории в обновленном варианте.
Кроме того, по мнению музыканта, так сильно хватаются за свой старый русскоязычный репертуар те артисты, которые не создают ничего нового. Об этом он отметил в интервью для проекта "Бомбардир".
"Я не хочу их переводить. Это мои дети. Они уже были, это история, так произошло. Зачем мне их переводить, если я уже другой человек? Переводят и переаранжируют песни те, кто новых не пишет. Зачем за них хвататься? Было и было", – высказался знаменитость.
Однако Андрей Хлывнюк положительно относится к тому, что его русскоязычные треки переводят на украинский молодые артисты. По мнению лидера "Бумбокс", это может помочь им заявить о себе в отечественной музыкальной индустрии.
После этих слов ведущий проекта отметил, что культура Украины могла бы только "выиграть" от того, что коллектив исполнял бы свои переведенные треки. Однако Хлывнюк не согласился с таким мнением, мол, если слишком высоко оценивать свою роль в индустрии, может "вырасти корона".
"Попробуй о культуре в себе подумать. Чего думать о том, какое ты имеешь значение в культуре? Может корона вырасти очень быстро", – сказал артист.
Ранее OBOZ.UA рассказал, что Андрей Данилко раскрыл причину, почему не выпускает песни на украинском языке и наотрез отказывается переводить старые хиты.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!