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"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
21 минута
336
'Я знал, что телеканалы на такое не согласятся'. Сергей Кулибышев – о том, зачем 'развалил' Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры
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Сергей Кулибышев – режиссер, работающий в жанре трагикомедии и умеющий говорить о самых болезненных темах без пафоса, но так, чтобы они долго не отпускали. Именно он создал один из самых обсуждаемых украинских сериалов – "Хороня бывшую", где четверо мужчин встречаются на похоронах общей возлюбленной, которая погибла на фронте. Его спектакль "ПолиАндрия" в Театре Франко стал сенсацией и показал, что рассказывать о войне можно с неожиданной стороны: через историю женщины, к которой с фронта возвращаются два мужа.

В интервью OBOZ.UA Кулибышев рассказал, почему был убежден, что ни один телеканал не рискнет взять в работу "Хороня бывшую", зачем вложил в финал сериала пророчество о распаде России, какие мистические совпадения преследовали съемочную группу. Также объяснил, почему "ПолиАндрия" едва не "сбежала" из Театра Франко, и что заставило его "заболеть" историей Сергея Кузьминского – легендарного фронтмена "Братьев Гадюкиных", о котором снимает фильм. А еще – почему уже более десяти лет не может вернуться в родную Керчь.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Предлагаю начать с "Хороня бывшую". Кроме необычной истории, сериал привлек внимание еще и актерским составом. Вячеслав Довженко, Александр Рудинский, Артур Логай, Слава Бабенков – кажется, вы собрали едва ли не лучшую мужскую команду украинского кино на сегодня. Вы говорили, что это был дримкаст. Почему видели в этих ролях именно их? Почему, например, Довженко?

– Прежде всего потому, что я очень уважаю его как актера. Считаю одним из самых талантливых представителей поколения. И мне казалось, что он очень точно попадает в образ персонажа, которого придумал. Но тут надо начать немного издалека. В сценарии все герои имели имена...

но в кино они безымянные.

– Да, и это было сознательное решение. Прежде всего из-за самой главной героини – их бывшей. Я хотел, чтобы она оставалась некой мифической фигурой, которую каждый зритель может представить по-своему. Мы не видим ее лица, не знаем имени: для кого-то она будет идеальной женщиной, для кого-то – наоборот. И мне показалось честным распространить этот принцип и на мужских персонажей. Но в сценарии имена были. Просто для того, чтобы актеры могли ориентироваться, кому принадлежит та или иная реплика.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Поэтому наших четырех героев мы назвали просто: Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян. Для меня герой Довженко – это абсолютный Атос. Он способен передавать очень многое почти без слов. Во взгляде, в интонациях, в том, как существует в кадре. Так же как герой Славы Бабенкова для меня – настоящий Портос. Добрый, немного вайловатый, открытый, тот, кто всегда готов сказать: "Мужики, ну давайте уже нормально поговорим". У нас на площадке было два Славы. Довженко – Вячеслав, и без апострофа: его имя официально так пишется в паспорте.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– О, как интересно. А он никогда об этом не говорил, а мы в последнее время сделали с ним несколько интервью.

– Он на это не обращает внимания, но именно так правильно – Вячеслав. А вот Слава Бабенков, наоборот, просит, чтобы его называли именно Славой. И для меня он органично попал в роль Портоса. Добрый, домашний, открытый, свой.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Рудинский – это Арамис. Милый, вежливый, деликатный. Выступает против сексизма, говорит о правах меньшинств, об уважении к людям независимо от того, кем они являются. Конечно, старших персонажей это иногда раздражает. Но в то же время его позиция имеет право на существование. Она добрая и искренняя. Ну а д'Артаньян у нас – это Артур Логай. Дерзкий, самоуверенный, энергичный. В романе "Три мушкетера" д'Артаньян приезжает на лошади, а наш появляется на байке. Наш д'Артаньян уверен, что он главный герой этой истории. Хотя на самом деле все главные. Каждый из героев проживает свою драму.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Вы говорили, что переживали, чтобы этот дримкаст сложился. Были ли какие-то сложности с актерами на этапе договоренностей? Например, продюсер Евгений Таллер рассказывал нам, что Ада Роговцева согласилась сниматься в фильме "Ну, мам", только если роль ее сына сыграет Ахтем Сеитаблаев.

– На самом деле было две вещи, из-за которых я волновался. Первая – понравится ли актерам материал. Вторая – удастся ли найти общее окно в графиках, потому что все они очень востребованы. И здесь огромная заслуга нашего кастинг-директора Орины Петровой. Она очень заблаговременно начала переговоры и смогла все организовать. Конечно, помогла и сама история. Мне кажется, актеров действительно зацепил этот материал. С каждым я говорил отдельно. Первым был Артур Логай. Затем Слава Бабенков, далее – Саша Рудинский. Впоследствии шли переговоры со Славой Довженко, и когда он согласился, я уже понял, что пазл сложился. Конечно, у кого-то на тот момент были другие проекты, но это были скорее предварительные договоренности. Поэтому нам удалось достаточно быстро все зафиксировать документально, и ситуация сложилась в нашу пользу.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Не было ли у вас проблем, когда предлагали эту историю в работу – трагикомедию с черным юмором на фоне войны и смерти, неоднозначными героями, острыми общественными дискуссиями. Я даже замечала, что когда коротко пересказывала знакомым сюжет сериала, люди удивлялись: "Серьезно? Такое можно показывать?"

– На самом деле именно поэтому я долго никуда эту историю не нес. Когда придумал сюжет и написал первую серию, знал: телеканалы на такое не согласятся. Или будут вносить предложения и изменения, которые просто убьют зерно проекта, которое мне было нужно. Поэтому решил ждать. Рынок стримингов только начинал развиваться, но уже было понятно, что будущее за платформами, которые готовы работать с нестандартными темами. Мы видели Netflix, Apple TV, другие мировые примеры. И я надеялся, что рано или поздно в Украине тоже появится подобная площадка. Когда друзья "принесли на хвосте" новость, что Sweet.TV ищет истории для первого сериального производства, понял: это мой шанс. Я встретился с директором по контенту Юрием Поворозником и просто рассказал ему сюжет. Он откликнулся на эту историю.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Что было дальше – уже больше история самого канала. Как Юрий убеждал руководство, как защищал этот проект внутри компании, какие дискуссии шли – я не знаю. Подозреваю, что все было не так просто, как в нашем с ним разговоре. Несколько месяцев шли внутренние обсуждения и согласования, но меня в этот процесс не вовлекали. И, если честно, это признак хорошего продюсера. Он находит автора с собственным голосом, а потом берет на себя все битвы.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Именно поэтому я очень ценю подход Sweet.TV. Сейчас мы уже работаем над новым совместным проектом, и мне нравится направление, в котором движется компания. Мне кажется, они строят сильный контент. Тот же сериал "Дело НБР" – очень удачный проект. И здесь, кстати, есть интересное совпадение. Наша кастинг-директор Орина Петрова работала и над "Хороня бывшую", и над "Делом НБР". Так же оператор Сергей Ревуцкий снимал оба сериала.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Завершая тему "Хороня бывшую", хочу рассказать вам одну историю. Как-то я была на съемках на киностудии FILM.UA. Мы ходили по территории, и человек, который сопровождал, вдруг говорит: "А вот здесь бар, где снимали "Хороня бывшую"". И для меня это было странное совпадение, потому что буквально накануне вечером думала: "Вот бы когда-нибудь попасть в тот бар из сериала". А на следующее утро мне его показывают. Получилась такая почти мистическая история.

– Ох, мистических совпадений во время работы над сериалом было много. Хотя я вообще не суеверный человек. Например, в восьмой серии, которая происходит на Рождество, почти все время идет снег. Мы пригласили команду, которая занимается спецэффектами. Они должны были создавать снег в павильоне. Снимали мы это, если не ошибаюсь, где-то 4 или 5 апреля 2025 года. И вот мы тратим кучу денег, чтобы организовать искусственный снег внутри павильона. Снимаем сцену, выходим на улицу – а там настоящий снег засыпал весь Киев. У нас даже есть видео: сначала ходим по бутафорскому снегу на площадке, потом выходим на улицу, а там такая же зимняя картинка. Ну кто мог предсказать снег в апреле? Или еще один случай. В четвертой серии есть сцена, где в баре начинается воздушная тревога. И именно в тот момент, когда по сценарию должна была прозвучать тревога, в Киеве объявили настоящую.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Или еще одна история: герой Славы Бабенкова в сериале мечтает играть в театре. Хотя по сюжету он прораб. И при этомсам Слава на тот момент не работал в театре. А после съемок в "Хороня бывшую" его пригласили на сцену, и теперь он играет в театре. Есть и еще одна история. Герой Артура Логая во второй серии говорит, что очень боится инвалидности. А потом все узнали о случае с самим Артуром, когда он травмировал руку и потерял палец. Совпадений было много. И, собственно, из-за всех этих странных совпадений мы даже решили, что в финальной серии десятой герой Вячеслава Довженко скажет другим персонажам фразу о том, что Россия проиграет эту войну и распадется. Мы прописали это абсолютно сознательно. Если вокруг сериала работает столько невероятных совпадений, то надо использовать эту мистику на пользу Украине. И она просто обязана сработать.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Еще одна громкая ваша премьера – спектакль в Театре Франко "ПолиАндрия".Сюжет пьесы имеет реальную подоплеку? Или это полностью авторская выдумка?

– Главная героиня "ПолиАндрии" – женщина, муж которой получил тяжелое ранение на войне. Почти год он проходил лечение и реабилитацию. Все это время просил ее не приезжать и не видеться с ним. И вот пьеса начинается в день их первой встречи после разлуки. Она ждет мужа дома. Знает лишь одно: врачи, как она сама говорит, буквально "сшивали его по кускам". Но каким он вернется, что с ним произошло за этот год, насколько он изменился – не знает. И вдруг на пороге появляются двое мужчин. Оба говорят: "Я твой муж". Конечно, это метафора. Метафора того, как война меняет человека. Как после тяжелого ранения, травмы, пережитого опыта домой возвращается будто тот же человек – и одновременно другой.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Идея пьесы родилась из того, что я видел и продолжаю видеть вокруг себя в стране. Но важно понимать: "ПолиАндрия" – это не документальная история и не пересказ чьей-то биографии. Это метафора того, как война меняет человека и как общество учится принимать эти изменения. Поэтому события, которые происходят в пьесе, буквально в реальности вряд ли могли бы произойти. Но эмоции, конфликты, страхи – реальны. И, пожалуй, самое ценное для меня то, что это чувствуют люди, которые имеют непосредственное отношение к войне. Спектакль видели ветераны, военные врачи, семьи погибших защитников. Я получил много отзывов. И пока не слышал, чтобы кто-то сказал: "Нет, это неправда" или "Вы не имеете права об этом говорить". Вижу, что у спектакля есть определенный терапевтический эффект. Несмотря на сложную тему, после него люди выходят со светлым чувством.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Я убежден, что сегодня искусство должно говорить о реальности. О войне, о потерях, о том, что переживаем. Но в то же время оно не должно добивать человека. Мы и так живем в тяжелой реальности. Поэтому должны говорить о болезненных вещах так, чтобы после этого у человека оставалось не ощущение безысходности, а силы жить дальше. Потому что если враг ежедневно пытается сделать нам хуже, то зачем нам самим дополнительно лишать себя надежды? Искусство может быть болезненным, острым, но в то же время способным поддерживать. Возможно, после войны я буду создавать очень драматические истории, которые будут делать людям больно. Возможно нам это будет нужно как шок для того, чтобы оправиться. Но это в будущем, после войны, после победы, в которую верю. Но сейчас мы живем во время войны, которая неизвестно когда закончится. И нам надо поддерживать дух зрителей и читателей.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

В интервью нашему изданию директор Дикого театра Ярослава Кравченко призналась, что считает личным поражением то, что "ПолиАндрия" вышла не у них. Она сказала, что, прочитав пьесу, поняла: это "стопроцентно текст для Дикого театра", даже предлагала режиссеру Давиду Петросяну ставить спектакль там.

– Смотрите, как все было: когда писал "ПолиАндрию", у меня даже мысли не было о Театре Франко. На тот момент там не ставили ничего похожего. Для академического театра это была довольно смелая история – с черным юмором, откровенными диалогами и ненормативной лексикой. И если уж мечтать о театре, то это был именно Дикий театр. Мне казалось, что эта история идеально подходит под его эстетику. У нас с Ярославой была своя предыстория. Когда работал еще над первой своей пьесой "Великолепный век. Веселый", хотелось, чтобы ее поставили в Диком. Но мне не хватило смелости написать Ярославе Кравченко. Представьте: никому пока не известный драматург вдруг пишет директору успешного театра: "Прочитайте, пожалуйста". Однако у меня был друг, который тоже лично не знал Ярославу, но имел ее контакт. Он написал ей. Ярослава ответила что-то вроде: хорошо, посмотрю. Потом друг напоминал о себе, но переписка заглохла.

А через несколько месяцев мы познакомились лично на премии "Черный лотос", где "Великолепный век. Веселый" получил награду как лучшая пьеса года. Сфотографировались, поговорили. И в какой-то момент Ярослава спросила: "Слушай, а что это за пьеса такая, за которую ты получил награду?". Я ответил: "Ярослава, она уже полгода лежит у тебя в сообщениях". Сказала мне: "Когда напишешь следующую – присылай сразу".

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Поэтому, когда появилась "ПолиАндрия", я действительно думал о Диком театре. Но сначала подал пьесу на конкурс "Неделя актуальной пьесы". И буквально через несколько минут после объявления результатов получил сообщение от Давида Петросяна. Мы с ним тогда даже не были знакомы. И вот я сижу, читаю результаты конкурса, как вдруг замечаю сообщение в Facebook: "Добрый вечер, Сергей. Меня зовут Давид Петросян. Мне очень понравилась ваша пьеса, и я хотел бы о ней поговорить". Для меня это был абсолютный шок. Потому что речь шла о художнике, который был и остается для меня одним из лучших украинских режиссеров. Его "Процесс" в Театре на Подоле в свое время меня просто поразил – это лучший спектакль из тех, что я видел вживую в Украине. Мы встретились, поговорили и довольно быстро договорились о сотрудничестве.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Конечно, мне надо было все объяснить Ярославе. Через какое-то время она сама написала: "Говорят, у тебя есть новая пьеса". Но на тот момент процесс с Театром Франко уже был запущен. Она отнеслась с пониманием. Написала: "А давай Давид поставит ее в Диком театре". Я подошел тогда к Давиду: "Слушай, если в Театре Франко есть сомнения, то, может быть, стоит подумать о Диком театре?". Надо сказать, что там действительно колебались. Но Евгений Нищук – очень смелый руководитель. Да, у него были вопросы, сомнения, но в конце концов он принял решение взять спектакль в репертуар. Поэтому когда впоследствии Ярослава сказала вам в интервью, что Театр Франко ее приятно удивил – я читал ваш с ней разговор – прекрасно понимал, о чем она говорит.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– В одном из недавних интервью вы сказали, что работаете над пьесой о Голодоморе. Зная ваши предыдущие работы, сразу подумала: неужели пойдете по пути трагикомедии? Потому что тема настолько болезненная, что многим сама мысль о нестандартной форме может показаться провокационной. О чем на самом деле будет эта история?

– Чистых комедий я не делаю. И "Великолепный век. Веселый", и "ПолиАндрия" – это трагикомедии. Так же будет и с новой пьесой. Это не будет история о людях, которые переживают Голодомор. Меня интересует другое – как мы сегодня говорим о таких трагедиях и как иногда пытаемся трактовать их в свою пользу. Это история о современных людях и о том, как они работают с памятью о Голодоморе. На самом деле это касается не только Украины. В разных странах подобное происходит и с памятью о Холокосте, геноциде армян, геноциде тутси в Руанде и других больших трагедиях. Люди, пережившие эти события, ушли из жизни, но их опыт и память нередко становятся инструментом в руках тех, кто хочет использовать их для собственных целей.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Известно, что начали работу над фильмом "Всьо чотко!" о Сергее Кузьминском из "Братьев Гадюкиных". Расскажите, чем зацепила история?

– Кстати, сейчас я нахожусь во Львове, и одна из причин этой поездки – как раз работа над фильмом "Всьо чотко!" о Кузе из "Братьев Гадюкиных". Мы ездим по локациям, смотрим места, связанные с этой историей, пытаемся почувствовать атмосферу, в которой все происходило. Этот проект мы задумали вместе с продюсером Сергеем Лавренюком и компанией Solar Media. Сценарий мы пишем вместе с Юрием Рокецким – автором книги "Всьо чотко. Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины". Он стал моим соавтором в этом проекте.

Впереди еще очень много работы. Потому что это не просто художественный фильм, а история о реальном человеке, которого помнят. Нам приходится много общаться с очевидцами тех событий, с друзьями, коллегами, музыкантами, людьми, которые знали Кузю лично и которые, по сути, сами становятся персонажами этой истории. Когда ты придумываешь персонажа, можешь позволить себе больше свободы. А когда работаешь с реальным человеком и реальными событиями, нужно очень внимательно искать баланс между художественным высказыванием и правдой.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– А чем вас лично поразил Сергей Кузьминский?

– На самом деле эта история началась для меня значительно раньше, чем я присоединился к проекту. В 2023 году я был во Львове и зашел в легендарную "Армянку". Сел за столик, а рядом увидел фотографии "Братьев Гадюкиных". И в тот момент мне просто захотелось больше о них узнать. Начал читать все, что находил в интернете. И настолько увлекся, что прямо там, за тем столиком, начала складываться история. Из отдельных фактов, воспоминаний, отрывков биографии в голове формировался будущий фильм. Помню, что потом еще несколько месяцев буквально выносил друзьям мозг разговорами о Кузе и Гадюкиных. Эта тема меня очень зацепила. Записывал мысли, искал материалы, думал о персонажах. То есть замысел будущего фильма появился еще тогда. А уже в 2024 году вышла книга Юрия Рокецкого "Всьо чотко. Сергей Кузьминский и "Братья Гадюкины", которая впоследствии стала Книгой года BBC.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

Я сразу обратил на нее внимание и подумал, что обязательно прочитаю. На тот момент я еще работал над "Хороня бывшую". И вот во время работы над сериалом мне неожиданно написал продюсер Сергей Лавренюкмы тогда не были знакомы. Предложил встретиться. Прихожу, а Сергей кладет передо мной книгу Рокецкого: "Тебе было бы интересно снять фильм о Кузьминском?" И тут уже я удивился: "Сергей, я этой историей живу последние несколько лет". И прямо за тем столом начал рассказывать, каким вижу фильм. Фактически тогда мы и договорились о проекте. И только после этого я прочитал книгу Рокецкого. Причем она не изменила мое отношение, а наоборот – убедила, что двигаюсь в правильном направлении. Мы познакомились с самим Юрием, начали обсуждать сценарий и в итоге стали соавторами.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

И чем больше я углублялся в эту историю, тем больше понимал, что меня восхищает не только сам Кузьминский. Меня восхищает целая эпоха, в которой он жил. Львов конца 80-х – начала 90-х, среда, которая породила "Братьев Гадюкиных", и люди, которые тогда создавали новую украинскую культуру, даже не подозревая об этом. Это фильм о первой "Червоной руте", о рождении "Братьев Гадюкиных" и о том, кем на самом деле был Сергей Кузьминский. Хочется показать живого человека – сложного, ранимого, рефлексирующего. Человека, который оказался в очень интересном моменте истории, когда Советский Союз уже разваливался, а новая страна только начинала рождаться. Мне кажется, Кузьминский очень точно прочувствовал свое время и смог выразить то, что чувствовало целое поколение.

Кроме того, нельзя недооценивать влияние "Братьев Гадюкиных" на украинскую музыку. Они фактически доказали, что украинский рок-н-ролл может быть современным, живым, остроумным, ироничным, дышащим. Я помню концерт памяти Кузьминского в 2011 году. Тогда Святослав Вакарчук исполнял песню "Приїдь до мене у Мостиська" и перед выступлением сказал очень интересную вещь. Он вспомнил, что когда-то в школе знакомый дал ему послушать кассету "Братьев Гадюкиных". И добавил: кто знает, возможно, если бы не эта кассета, то не было бы и "Океана Эльзы". Так же об этом влиянии говорили и Андрей Хлывнюк, и другие представители украинской сцены. Но меня интересует не только успех Кузи. Меня интересует его внутренняя борьба. Ведь это был человек, которому многое давалось непросто. В определенный период жизни он боролся с зависимостью. Был довольно закрытым, даже интровертным человеком. И мне интересно понять, как человек с собственными страхами, комплексами, зависимостями, под давлением общества и ожиданий других людей смог стать голосом поколения.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Кстати, в этом году вы стали членом жюри Национального конкурса кинофестиваля "Миколайчук OPEN". Насколько для вас это важное событие?

– С этим фестивалем у меня уже связан определенный путь. На первом "Миколайчук OPEN" я был просто зрителем и участником дискуссий. На втором – зрителем. На третьем уже представлял свою короткометражку "Солнышко", которая стала одним из победителей фестиваля. И теперь для меня большая честь оказаться по другую сторону процесса – в жюри вместе с людьми, которых я искренне уважаю: Ахтемом Сеитаблаевым, Ирмой Витовской, Риммой Зюбиной, Алексеем Гнатковским и лауреатом премии BAFTA Хайдером Ротшильдом Хузиром.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Хотела еще спросить вас о Крыме. Когда вы в последний раз были в родной Керчи?

– В 2013 году.

– То есть уже больше 10 лет. У вас там остались родные?

– Да. В Керчи живут моя мама и бабушка, с которой с тех пор мы ни разу не виделись. Более того, в 2023 году умер мой отец, и я не смог даже попрощаться с ним. Не смог лично поддержать родных в тот момент. Моей бабушке сейчас 101 год. В таком возрасте любые переезды невозможны. Да и маме уже непросто путешествовать. До 2019 года мы еще находили возможность видеться. Она приезжала ко мне в Киев, в Одессу. Папа оставался присматривать за бабушкой. Потом началась пандемия, закрылись границы, появились ограничения. А потом – полномасштабная война. Хотя для меня война началась в 2014 году. Именно тогда я потерял возможность возвращаться домой. Для меня Крым остается украинским. И именно поэтому эта тема болезненна, потому что мама с бабушкой там. Вот так вот...

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– Знаете, мы говорили с другими известными крымчанами о местах, по которым они скучают. Например, Надежда Матвеева вспоминала море возле своего дома в Керчи. Ахтем Сеитаблаев тоже рассказывал об особенных местах, которые мечтает увидеть снова. А у вас есть места, которые первыми хотели бы увидеть, если бы завтра появилась возможность вернуться?

– Если честно, больше всего хочу вернуться не в какое-то конкретное место, а просто домой. Хочу обнять маму и бабушку в своей квартире в Керчи. Скучаю по очень простым вещам – по запаху дома, по стенам, по мебели. Конечно, и по морю, и по родному пляжу, и по двору, где вырос. Но, если быть откровенным, сегодня эти места для меня уже не совсем такие, какими были. Мне кажется, самым тяжелым будет даже не возвращение, а осознание того, что за эти годы вокруг изменилось много людей. Я знаю, какие настроения царят среди части местных жителей. Знаю это не из новостей. Поэтому понимаю, что после деоккупации придется жить рядом с людьми, с которыми мы очень по-разному видим прошлое, настоящее и будущее. И это, наверное, будет непросто.

Поэтому я не идеализирую свое возвращение. Не думаю, что это будет сплошное счастье. Скорее всего, будет много сложных чувств. Но несмотря на все это я очень хочу вернуться. Но дома мне будет одновременно и радостно, и больно. Больно от осознания, что в этой квартире я уже никогда не увижу папу... Но несмотря на это все равно очень надеюсь, что однажды смогу переступить порог дома и обнять маму и бабушку. Особенно бабушку.

"Я знал, что телеканалы на такое не согласятся". Сергей Кулибышев – о том, зачем "развалил" Россию в своем сериале, и спектакле, который напугал театры

– А откуда у вас уверенность, что Крым вернется? Что помогает не терять веру?

– Во-первых, моя бабушка – историк. Поэтому с детства я привык смотреть на события через призму истории, видеть более длинные процессы, а не только то, что происходит здесь и сейчас. И весь мой опыт подсказывает, что ни одна оккупация не бывает вечной. Кроме того, я убежден, что Украина сильнее России. В смысле внутренней силы, мотивации и способности бороться. Поэтому не вижу сценария, в котором Россия выиграет эту войну. Не потому, что я неисправимый оптимист или живу иллюзиями. Просто история знает множество примеров, когда большие и мощные государства проигрывали. Достаточно вспомнить Вьетнам или Афганистан. Когда именно это произойдет и каким будет путь к победе – не знаю. И думаю, никто не может этого сказать.

Я пока не военный, поэтому не хочу изображать из себя человека, который разбирается в этом лучше, чем есть на самом деле. Все, что говорю, – это мое личное убеждение. Да, я общаюсь с военными, читаю, анализирую, но не претендую на роль эксперта. Но у меня нет сомнений относительно конечного результата, потому что вижу, куда идет война – она ведет к краху России. Убежден, что Крым и Донбасс вернутся. Это будет не одно событие и не какое-то волшебное решение. Скорее всего, это будет результат большой совокупности процессов. Поэтому для меня вопрос не в том, вернется ли Крым. Вопрос лишь в том – когда и каким путем это произойдет. И, возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что этот момент ближе, чем многим сегодня кажется.

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