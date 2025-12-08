'Ховаючи колишню': что известно о новом украинском сериале от SWEET.TV и почему его стоит посмотреть

Недавно на SWEET.TV состоялась премьера десятисерийного оригинального сериала "Ховаючи колишню". Это драма с элементами черной комедии производства SWEET.TV Originals. Эмоциональная, откровенная история, сочетающая тему любви, мужской дружбы и жизни украинцев во время войны.

По сюжету четыре незнакомых и непохожих между собой мужчины встречаются на церемонии прощания с их общей бывшей – яркой художницей и военной, которая погибла на фронте. Они посещают ее любимый бар, чтобы почтить память и выяснить, почему она собрала их вместе на собственных похоронах.

Главные роли в сериале сыграли звездные актеры:

Александр Рудинский, который воплотил роль столичного хипстера, пьющего матчу и имеющего близкие отношения с мамой.

Артур Логай сыграл мачо, занимающегося трейдингом и ездящего на мотоцикле.

Слава Бабенков перевоплотился в семьянина с тремя детьми и прораба, который мечтает заниматься актерством.

Вячеслав Довженко – в роли серьезного опытного мужчины и sugar daddy совместной бывшей.

Как возникла идея сериала

Автором и режиссером сериала является Сергей Кулибышев. Его короткометражка "Сонечко" отмечена наградами фестивалей "Миколайчук OPEN" и Short Com (Великобритания), а "Величне століття. Веселе" признана пьесой года по версии премии "Черный лотос".

Идея сериала "Ховаючи колишню" возникла у Кулибышева в конце 2020 года. Толчком к написанию сценария стала личная история: Сергей получил известие о том, что его знакомая военная погибла в зоне боевых действий на востоке Украины.

Написав пилотный сценарий в 2021-м, Сергей Кулибышев в течение 2022–2024 годов продолжал дорабатывать историю, ежегодно возвращаясь к ней по несколько раз. К обсуждениям сценария он привлекал своего товарища, американского сценариста и продюсера Адама Сигела, известного по фильмам "Вавилон", "Два ствола", "Как приручить дракона".

Как сериал стал оригинальным проектом стриминга SWEET.TV

Несмотря на активную подготовку сценария, Сергей Кулибышев не предлагал проект телевизионным продюсерам.

"Мне было горько видеть, что на телевидении такие истории не пользуются спросом. Для многих, к сожалению, войны на тот момент как бы не существовало. А для меня существовала, я внутренний переселенец из Крыма с начала войны в 2014-м. Но я знал: рано или поздно в Украине появится стриминг, который заинтересуется этой историей, важной для украинцев. Для тех, кто потерял близких, и тех, кто не потерял. Я счастлив, что SWEET.TV – та платформа, которая готова говорить на важные темы и доверилась мне рассказать эту историю на экране", – говорит Кулибышев.

Первым человеком из индустрии, кому Сергей показал сценарий сериала, был директор по контенту SWEET.TV Юрий Поворозник. Юрий делится, что в сериале "Ховаючи колишню" воплотилось стремление платформы создавать качественный контент об украинцах и жизни в нашей стране:

"Мы задумывали SWEET.TV Originals еще до полномасштабного вторжения. С самого начала хотели создавать качественные локальные истории о том, что касается каждого из нас. Когда я прочитал первую серию "Ховаючи колишню", стало очевидно, что это воплощает нашу концепцию. Заложенные в сериале ценности – жизнь превыше всего, дружба, любовь – полностью совпадают с тем, как мы смотрим на контент и нашу миссию".

Как проходили съемки сериала

Съемки "Ховаючи колишню" проходили в Киеве в марте-апреле 2025 года. Сериал снимали, придерживаясь редкой для кинопроизводства практики – съемки в сюжетном порядке. Обычно эпизоды в кино снимают не в той последовательности, что и сюжет, а финал могут снимать раньше начала.

Однако серии "Ховаючи колишню" снимали в той же последовательности, как их видит зритель: в первый съемочный день – съемки первой серии, после нее – второй и так далее. Это сделали специально для того, чтобы актеры могли естественно пройти путь своих персонажей – от первой неловкой встречи до финала.

"Эта щемящая и драматическая история о нас, украинцах, и нашей жизни в реалиях войны требовала глубокого погружения в сценарий. Вовлеченность всей команды на съемочной площадке была очень ощутима. На репетициях и съемках мы с актерами вчетвером очень сильно объединились – так же, как и наши герои", – рассказывает актер сериала "Ховаючи колишню" Александр Рудинский.

Единственный автор и режиссер

Сергей Кулибышев выступил одновременно и сценаристом, и режиссером проекта – это редкая практика в производстве кино и сериалов:

"Я пытался сделать так, чтобы ни один из заложенных смыслов в сценарии не потерялся во время съемок или на монтаже. Так часто бывает, когда сценарист один человек, а режиссер – другой, и в пределах одного проекта они могут даже не пересекаться между собой", – объясняет он. – Наша история, к счастью, показана именно так, как и была задумана на бумаге".

Dream-каст, ставший реальностью

Еще на этапе создания сценария, за несколько лет до запуска сериала, режиссер Сергей Кулибышев задумывал, что главные роли в сериале исполнят Александр Рудинский, Артур Логай, Слава Бабенков и Вячеслав Довженко. И именно эта четверка через несколько лет сыграла главных героев в "Ховаючи колишню".

Женские роли в сериале исполнили актрисы Анастасия Король (барменша), Ольга Сафронова (сестра бывшей), Оксана Черкашина (прокурор), Татьяна Юрикова (работница бара).

Кроме того, в "Ховаючи колишню" снялись Роланд Мишко (роль Роланда) и действующие военнослужащие Александр Ткачук и Геннадий Удовенко, которые сыграли военных в сериале.

Настоящий алкоголь и QR-меню: как строили бар для "Ховаючи колишню"

Бар – центральная локация сериала, в которой разворачиваются главные события. По сюжету это любимый бар бывшей, в котором она часто встречалась с главными героями до гибели.

В процессе подготовки к съемкам команда сериала провела тщательный поиск локации среди киевских баров. Однако стало понятно, что ни один реальный бар не смог бы обеспечить все условия для съемочного процесса – например, контроля вида за окном, возможности воспроизводить разное время суток, погодные эффекты и смены времен года.

Поэтому специально для "Ховаючи колишню" бар построили в съемочном павильоне с нуля. Его интерьер продуман до мельчайших деталей, которые можно увидеть в настоящем баре или кафе. Это надписи на стенах, барной стойке, фотографии, царапины на мебели, стикеры. На полках бара разместили более 700 бутылок настоящего алкоголя. Даже QR-меню в баре содержало настоящую онлайн-систему оплаты – актеры сканировали QR-коды на столиках и "оплачивали" заказы.

Неизвестные имена главных героев

В сериале зритель не знает имен главных героев и их бывшей. Однако для внутренней работы со сценарием главные персонажи были обозначены как Атос, Портос, Арамис и д'Артаньян – ведь их характеры напоминали режиссеру легендарную четверку из романа Александра Дюма.

Не разбивали "тарелку на счастье"

Команда сериала отказалась от традиции разбивать тарелку "на счастье" перед стартом съемок. Вместо этого символом проекта стал красно-черный флаг с подписями всех членов команды сериала. Эксклюзивный флаг разыграли на аукционе во время на премьерного показа "Ховаючи колишню". Вырученные средства передали в фонд ОО "Землячки", что помогает женщинам-военнослужащим в Силах обороны Украины.

Музыкальные композиции к каждой серии

Саундтреком к "Ховаючи колишню" стала песня "Чай" в исполнении певицы Klavdia Petrivna. В финальных титрах каждой из серий звучат музыкальные композиции украинских исполнителей и стихотворение, которые отражают настроение эпизода:

"До краплі", Anton Kramer & YUVI

"Любов", KLER

"Мереживо", Shmiska

Стихотворение поэта Яна Гуцула "Якби можна сховати час" в исполнении Александра Рудинского

Ptaha Fred, The Unsleeping

"Ти лише мить", Тóнка

"Токсини", EPOLETS

"Сніг", Anna Petrash

"І кожен дасть мені своє ім'я", Lely45

Смотрите сериал "Ховаючи колишню" эксклюзивно на платформе национального онлайн-кинотеатра SWEET.TV.