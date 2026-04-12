'Это дико – национальный театр играет на русском'. Анастасия Рула – о языковых компромиссах, свекрови Сумской и закулисье 'Конотопской ведьмы'

Анастасия Рула – актриса столичного Театра имени Ивана Франко. На ее сценическом счету – роли в громких спектаклях "Конотопская ведьма", "Кайдашева семья", "Слуга двум господам", "Тевье-Тевель", "Моя профессия – синьор из высшего света". Более широкой аудитории знакома по сериалу "Первые ласточки" – проекту, который стал настоящим социальным явлением, откровенно заговорив о замалчиваемых сторонах подростковой жизни.

Сейчас актриса – среди центральных лиц нового детективного сериала "Дело НБР", который уже успел вызвать активные обсуждения. Накануне телевизионной премьеры, которая состоится 20 апреля на телеканале ICTV2, OBOZ.UA пообщался с актрисой.

– Настя, вы играете одну из главных ролей в сериале, который выходит в широкий эфир. Перед телевизионной премьерой проект был представлен на платформе Світ ТВ – и успел собрать очень лестные отзывы. Расскажите, каким был ваш путь к этой роли?

– Все началось традиционно – с самопроб. Меня попросили записать видео – и я потратила на это почти целый день. Хотелось найти правильную интонацию: понять, насколько могу быть свободной в этом материале и в какую сторону двигаться. Когда запись отправила, меня пригласили на ансамблевые пробы. Мы работали вместе с другими актерами, чтобы понять, как складывается команда, есть ли между нами "химия". Интересно, что уже на первой такой встрече собрался почти финальный состав. Там были Иван Блиндер, Вера Кобзарь, Даша Творонович, Стрела был – Сергей Стрельников.

– В сериале "Дело НБР" вы играете патологоанатома Нелю. Что в ней зацепило?

– Она заинтриговала меня сразу, потому что это, пожалуй, один из самых сложных персонажей в моем опыте. У Нели – расстройство аутистического спектра. Я сразу принялась искать, как к ней подойти. Посмотрела шведский детективный сериал "Мост" – во многом из-за особой манеры поведения главной героини. А также сериал "Нетипичный" о парне с расстройством аутистического спектра. Затем нашла YouTube-канал молодого человека с синдромом Аспергера, где он откровенно рассказывает о своей жизни. Хотелось показать мою героиню честно – с ее логикой, правдой и травмой.

Очень помогла мама – она работала с людьми с расстройством аутистического спектра и синдромом Аспергера, поэтому я многое расспрашивала ее. Интересно, что когда мама посмотрела сериал, сказала: "Да, это может быть, но она, может быть, говорила бы медленнее".

– Вы с мамой близки? Как часто общаетесь, живя в разных городах?

– Близкие, мне с этим повезло. Мы часто звоним друг другу, много говорим. Сейчас еще и довольно часто видимся, потому что моя младшая сестра поступила учиться в Киев. Мама приезжает, параллельно имеет здесь свои дела – курсы повышения квалификации, мастер-классы. Поэтому мы имеем возможность проводить время вместе. Вот буквально сейчас она снова в Киеве. Мама меня поддерживала всегда. Желание заниматься актерством тянется еще с детства. Я постоянно читала стихи, занималась в детском театре, который, к слову, вела Светлана Дробот – мама известного актера Марка Дробота. Именно она стала моей первой преподавательницей. И уже дальше этот интерес логично привел меня в театральный университет.

– Мы хорошо знаем вас как актрису Театра Франко. А как насчет кино? Вы ходите на кастинги, рассматриваете для себя активную кинокарьеру?

– Кино мне очень интересно. Очень хочу наконец-то иметь в наработке полный метр. Пока что одним из самых важных и знаковых опытов для меня остаются "Первые ласточки". Там я впервые столкнулась с очень основательным подходом к процессу: режиссер Валентин Шпаков вместе с шоураннером Евгением Туником заранее заложили репетиции перед съемками. Для меня это было открытием. Потому что обычно в сериальном производстве приходишь на площадку и и сразу работаешь в кадре. А здесь мы собирались, разбирали сцены. И в результате, когда выходили на площадку, понимали, что от нас хотят и как это должно звучать. Мне кажется, если бы такая практика была чаще, актеры только "за" – это очень помогает. Сам процесс был непростым – эмоционально местами даже тяжелым. Но в то же время увлекательным.

– Несколько киноработ с вашим участием, которые просматривала во время подготовки к интервью, – русскоязычные. В частности, в одной из них вместе с вами снимается Даша Волга, которая выросла и училась в Москве, но живет в Новой Зеландии и открыто поддерживает Украину. В то же время есть и Сергей Писаренко – он также вырос в России, долгое время жил в Киеве, имел здесь дом, но после полномасштабного вторжения вернулся в РФ.

– Как я отношусь к этому? Категорически осуждаю. Молчание – это не нейтралитет, а тоже позиция, фактически поддерживающая агрессию.Относительно русскоязычных работ – это часть нашей реальности, в которой существовали. Украинский рынок был другим: большинство киноработ снимались на русском, и выбора не было. Более того, меня, как украиноязычную, часто не утверждали – именно из-за акцента. Когда после окончания вуза пошла работать в Театр Леси Украинки, там весь репертуар был на русском. И мне пришлось переучиваться – специально работать над языком, чтобы "звучать правильно". Только в начале полномасштабного вторжения действительно осознала: это дико – национальный театр играет представления на русском. Хорошо, что это уже не так.

Сегодня все стало на свои места. А тогда украиноязычных проектов почти не было. Для меня переломным моментом стали "Первые ласточки" – это был мой первый большой украиноязычный проект. Появилось ощущение свободы: что можно говорить так, как ты привык с детства, даже с моим хмельницким суржиком – и это не минус, а часть идентичности. Я знаю актеров, которые принципиально отказывались от русскоязычных проектов. И я очень уважаю эту позицию. Но когда ты только выходишь из университета, хочешь проявиться, набраться опыта – а его у тебя ноль. Потому что кино в университете почти не учат.

– Ваш коллега по Театру Франко Иван Шаран рассказывал нам в интервью: "Странно, что один из самых известных театральных вузов Украины, может быть настолько бедным в плане ресурсов. Если вы зайдете в то помещение, то поймете, что это не театральный корпус, не киношный корпус, а какой-то крематорий, извините на слове. Ничего нет в плане технического обеспечения. Я сам там проучился пять лет. Но у нас ни разу не было дисциплины по работе перед камерой".

– У нас в дипломах написано "актеры театра и кино", но если честно – по кино мы имели разве что историю кинематографа. При том, что в университете есть отдельный корпус, где снимают кино, – мы с этими студентами не пересекались: ни совместных занятий, ни практики. Фактически единственный шанс что-то попробовать – это если тебя случайно кто-то позовет на свою дипломную работу. Он работает с актером, ты – с камерой.

Хотя куча возможностей – буквально перед носом. Имея, например, киностудию Довженко, почему бы не заколотить наш университет с ней? Да, там старое оборудование, но хотя бы что-то. Или привлекать студентов на реальные съемки – хотя бы как ассистентов или наблюдателей, чтобы они видели, как работает площадка. Это минимум, который можно сделать, но почему-то и этого нет. В результате получается, что все эти техники работы перед камерой ты потом ищешь сам: читаешь, смотришь, учишься.

Это же национальный университет – могли бы быть какие-то зумы с коучами из-за рубежа. Начать систему, при которой после выпуска актеров включали бы в базы европейских кастинг-директоров – по крайней мере, чтобы видели и рассматривали. Но в нашем университете этого не делают. Там многое требует изменений – и довольно серьезных.

– Интересно, что когда спрашиваешь актеров вашего театра о друзьях, часто слышишь: мол, на работе их нет.

– На самом деле – почему нет, могут быть. Сейчас у меня есть люди, о которых я точно могу сказать: это мои друзья. Но сложность в том, что ты постоянно находишься в одном и том же, очень постоянном коллективе. Если провести параллель, допустим, со школой: там среда меняется – новые классы, новые люди. А в театре ты годами, иногда десятилетиями, рядом с теми же коллегами. Есть актеры, которые работают вместе по 30-40 лет. У меня мало настоящих друзей. Вот есть Марина Кошкина. Наше тесное общение выросло из волонтерской инициативы МУР, которую она основала, чтобы поддерживать творческих детей.

Дружу с Екатериной Артеменко. С началом полномасштабного вторжения ее муж, актер нашего театра Захар Нечипор, присоединился к силам обороны. С февраля 2023 года он в статусе пропавшего без вести – и мы все очень надеемся, что он в плену и жив. В нашем репертуаре есть спектакль "Музы не молчат" – это фактически концерт, с которым актеры сначала ездили на фронт, а затем он перерос в полноценный спектакль. Екатерина часто вспоминает там Захара, в программе есть песни, посвященные ему. Его роли в театре сейчас никто не заменяет – из уважения. В спектаклях "Пой, Лола, пой" и "Бесталанная" он был распределен вместе с Акмалом Гурезовым, он играет их сейчас сам – без второго состава. Мы все ждем, что Захар вернется.

– Порой, глядя на актеров на сцене, ловлю себя на мысли: за этой легкостью и уверенностью порой стоят совсем другие обстоятельства – болезни, истощение, личные трудности. Но зритель этого не чувствует.

– Недавно мы вернулись из благотворительного тура с "Конотопской ведьмой". Месяц ездили за границей: 8 стран, 16 спектаклей – фактически 16 "Конотопских ведьм" за 27 дней. Это многовато, скажем так. Обычно спектакли распределяются в репертуаре и могут идти раз в месяц, но здесь все иначе: иногда выпадает до десяти спектаклей за месяц, иногда больше – как сложится. Если говорить о болезнях, то наиболее остро это ощущалось именно с "Конотопской ведьмой". Из-за плотного графика ее часто ставили, а это еще и совпадало с сезонами простуд. Спектакль вокально сложный – постоянная нагрузка на голос, и работать в таком состоянии непросто. Бывало, что болели сразу оба состава, и тогда ситуация выглядела так: кто менее болен – идет на сцену.

– Не секрет, что вы много лет в паре с актером Вячеславом Хостикоевым

– Он в своих интервью постоянно немного "добавляет" нам стажа(смеется). На самом деле мы вместе с 2013 года – то есть уже 13 лет. Но эту же цифру он озвучивал еще три года назад.

– Как относитесь к тому, что вы пока что не женаты официально?

– Я никогда не нуждалась определять себя через статус "чьей жены". Для меня гораздо важнее оставаться собой – ровной партнершей рядом с любимым человеком. И для Славы это так же важно. Если однажды мы решим оформить наш союз юридически, то сделаем это. Меня часто спрашивают: "Тебе с этим комфортно?" Да, совершенно. Это наше общее решение, отвечающее тому, как мы строим отношения. Для нас настоящую ценность имеет не формальный статус, а то, что есть между нами.

– А родные как реагируют?

– Если честно, они уже устали что-то комментировать(улыбается). Они уже ничего не говорят, только спрашивают, когда будут потомки. Я отвечаю просто: всему свое время.

– Делал ли вам Слава предложение?

– Я не поклонница кольца с камнями, роскошных праздников или белых платьев. И он это знает. Для меня настоящей мечтой была бы не громкая свадьба, а совместное путешествие в Непал. Но пока идет война, это невозможно — по многим причинам, и прежде всего из уважения тех, кто сегодня борется за Украину. В то же время, мы не находимся в каком-то подвешенном состоянии – и для меня, и для него все понятно.

– Вы рассказывали, что был период, когда вы разошлись. Это была проверка чувств?

– Да, это было в самом начале – еще на первом курсе, нам было по 17. Мы тогда решили, что, видимо, не подходим друг другу. Разошлись где-то с октября по апрель – перезимовали отдельно (смеется). Интересно, что между нами не было любви с первого взгляда. Наоборот – сначала он меня раздражал. Слава очень открытый, активный, постоянно со всеми общается, шутит. И когда ты его еще не знаешь, эту открытость легко воспринять настороженно: мол, чего он ко мне все время говорит, что ему нужно, зачем это? А он просто такой – искренний и очень живой. Так случилось, что он выбрал меня в пару для этюда.

А у меня тогда был непростой период: отрыв от дома, новая среда, большие ожидания – и много внутреннего напряжения. Мы вышли на сцену, и этюд не сложился. Преподаватели начали говорить, что мы "не развиваем событие", и я это очень болезненно восприняла – расплакалась. Помню, подошла к нему после и сказала: "Прости, пожалуйста, что я все испортила". А он именно тогда в меня и влюбился – так мне рассказывал. А я уже потом рассмотрела его по-настоящему.

Когда между нами все только начиналось, он ничего прямо не говорил. Просто находил поводы приходить в общежитие: якобы пообщаться, познакомиться со всеми. И я помню один момент очень четко. После сильного ливня возвращаюсь из университета – мокрая до нитки, уставшая, захожу в комнату... А там сидит Хостикоев на моем стуле. Я жила тогда вместе с Наташей Бабенко. И она так радостно: "А он в гости зашел!". Я тогда подумала: "Супер! Только хотела поплакать сама в комнате!". После этого мы вышли на балкон и долго говорили – о музыке, кино, каких-то своих вещах. И в этом разговоре уже начало появляться нечто большее, чем просто знакомство. А потом он еще и оставался ночевать в общежитии – просился к ребятам. И я тогда еще думала: вот странный человек. Имеет же возможность спать не с тараканами, а в киевской квартире.

– В этом году у вас юбилей – 30 лет. Как обычно празднуете такие события: собираетесь дома или предпочитаете какие-то выходы?

– В 11:00 благодарю маму за то, что я есть. В последние годы как-то само собой сложилась хорошая традиция: устраиваем утреннюю встречу в женском кругу. Если позволяет погода, выезжаем на природу. И это для меня не о формате, а скорее о состоянии – о людях рядом. Компания не является постоянной – она меняется, расширяется, кто-то не может доехать, у кого-то дела.

– А дома праздники устраиваете? Может, и соседа приглашаете – известного автогонщика и телеведущего Алексея Мочанова, который живет этажом выше?

– Да нет, это больше Славин друг. У них свой такой клуб по интересам: машины, искусство. Часто где-то пересекаются, зависают вместе и говорят о чем-то своем, понятном только им.

– Настя, если говорить о материальной стороне: у вас есть собственное жилье или приходится снимать?

– Живем в квартире Славы, поэтому в этом плане все стабильно.

– А работа актрисы – это про хорошие деньги? Можно ли прожить, если основная работа – это театр?

– Сложный вопрос. Я не могу дать однозначного ответа, потому что все очень относительно. Есть люди на государственных должностях, которые зарабатывают значительно меньше. Например, моя мама работает в госсекторе – и ее доход ниже. У бабушки – пенсия. К тому же сейчас всем непросто: война, постоянный рост цен. Это как на Крещатике блогеры спрашивают: "Сколько вам нужно для комфортной жизни в Киеве?". Каждый человек отвечает по-разному. Кому-то достаточно 20 тысяч гривен, а другому нужно 100. Многое зависит от образа жизни: есть ли машина, сколько тратишь на транспорт, какие ежедневные расходы. Например, пока я ремонтировала свою маленькую Toyota, постоянно пользовалась такси – и в какой-то момент поняла, что трачу больше, чем если бы ездила на собственном авто.

– Как вы познакомились с родителями Славы? Волновались ли вы?

– Да, конечно, волновалась. Первое знакомство с его мамой, Натальей Вячеславовной, оставило теплое впечатление. Она приходила к нам на курс, общалась со студентами – с первой встречи почувствовалось, насколько она к нам открыта, полна какой-то нежности к нашему курсу и к университету. Поэтому все произошло естественно. С Анатолием Георгиевичем ситуация другая – даже не могу вспомнить четкого момента знакомства. Наверное, это произошло тогда, когда он возобновлял спектакль "Сеньор из высшего света": мы всем курсом пришли поддержать игравших в спектакле Славу и Наталью Бабенко на премьере. И именно там, кажется, впервые по-настоящему познакомились.

Общаются ли мои родные с родителями Славы? Там, мама может иногда даже сама позвонить Наталье Вячеславовне. Когда приезжает – встретиться. Намекает ли Наталья Вячеславовна на внуков? Она деликатна в этом вопросе: не давит, с уважением относится к нашему праву иметь собственное мнение и делать свой выбор. А вот моя бабушка – совсем другая история. Уже имеет двух правнуков от моих двоюродных братьев, поэтому в ее воображаемой очереди логично следующая – я. Иногда смеюсь: "Бабушка, ну куда ты лошадей так гонишь?" А она в ответ: "Уже пора, должно быть".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с Вячеславом Хостикоевым – о семейном расколе, бизнесе в пластической хирургии и болезненных публичных ярлыках: "Эта тема "греет" уши многим".

Также читайте на OBOZ.UA интервью с актером Театра Франко Дмитрием Рыбалевским – об отказе играть военных, пророчестве Ступки и воспитании четырех детей: "Родителей, которые общаются на русском, считаю убийцами".

