УкраїнськаУКР
русскийРУС

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
3 минуты
3,8 т.
'Было одно условие'. Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

Кинопродюсер Евгений Таллер раскрыл, при каком принципиальном условии легендарная Ада Роговцева согласилась сниматься в его новой ленте. В конце января в украинский прокат вышла семейная комедия "Ну, мам", в которой актриса сыграла одну из ключевых ролей. Вместе с ней в картине появились и другие звезды кино – в частности Олеся Жураковская и Наталья Сумская, договориться с которой было едва ли не сложнее всего.

Видео дня

По словам Таллера, собрать такое созвездие артисток на одной съемочной площадке – настоящая профессиональная удача. Об этом он рассказал OBOZ.UA за кулисами шоу "Угадай мелодию", которое создает платформа SWEET.TV.

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

По сюжету фильм "Ну мам" состоит из нескольких историй, которые переплетаются между собой и рассказывают о различных типах отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни. Каждая часть посвящена определенным отношениям мамы и ребенка. Роли мам в фильме исполнили Ада Роговцева, Наталья Сумская, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина.

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

"С кем было труднее всего договориться? На самом деле и Олеся Викторовна Жураковская, и Ада Николаевна Роговцева, и Наталья Вячеславовна Сумская – это актрисы, которые никогда не согласятся на участие в проекте со слабым сценарием, – говорит Евгений Таллер. – Я встречался с каждой лично, рассказывал о замысле, о том, какую именно историю мы хотим рассказать зрителю. И очень ценю, что они мне доверились. Мне кажется, нам действительно удалось создать очень теплую и человечную историю. С Натальей Сумской, признаюсь, договориться было непросто – и именно поэтому я еще больше благодарен ей за то, что она все же согласилась. Какие слова подобрал? Пообещал ей, что за эту работу не будет стыдно. Что сделаю все возможное, чтобы и сценарий, и диалоги были достойны ее участия.

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

"Ада Роговцева сейчас тоже снимается нечасто и очень избирательно относится к участию в проектах, – продолжил Таллер. – Историю мамы, которую она сыграла, мы писали специально под нее – я точно знал, что хочу работать именно с Адой Николаевной. Когда она прочитала сценарий, вопросов, по сути, не возникло. Было только одно условие: она сразу сказала, что роль ее сына должен сыграть Ахтем Сеитаблаев".

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

"Мы только обрадовались такому предложению. Ахтем согласился – и здесь трудно было представить другой вариант, потому что там, где Ада Николаевна, – не отказывают. Кроме того, они находятся в очень теплых дружеских отношениях, играют вместе в спектаклях, имеют общий творческий опыт. Ахтем обычно не снимается в условно зрительско-коммерческом кино – это в основном военные истории, авторские драмы, серьезные проекты. А здесь – такой формат. И, честно говоря, он в нем звучит очень круто".

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

"Олеся Жураковская сыграла мою маму, которой, к сожалению, не стало четыре года назад. Для меня это была не только роль, но и лично важная возможность почтить память мамы через кино. Папа уже видел фильм – смотрел в своем родном городе", – добавил продюсер.

"Было одно условие". Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

"На самом деле все шесть мам, которые сегодня есть на постере, – это наш настоящий дримкаст, – признался Евгений Таллер. – Именно такими мы их и представляли, когда писали историю. И удивительно, но сегодня это те самые актрисы, которых мы хотели видеть с самого начала. Мы не услышали ни одного "нет" – а для киноиндустрии это большая редкость. Причем не только потому, что кто-то может отказаться по творческим причинам. Самое сложное – физически собрать таких артистов в один период: у каждой гастроли, репетиции, съемки, сумасшедший график. Но в этот раз все звезды сошлись.

Полный репортаж с записи программы "Угадай мелодию" читайте на OBOZ.UA здесь.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!