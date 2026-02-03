'Было одно условие'. Продюсер Евгений Таллер назвал имя актера, без которого Ада Роговцева отказывалась сниматься в его фильме

Кинопродюсер Евгений Таллер раскрыл, при каком принципиальном условии легендарная Ада Роговцева согласилась сниматься в его новой ленте. В конце января в украинский прокат вышла семейная комедия "Ну, мам", в которой актриса сыграла одну из ключевых ролей. Вместе с ней в картине появились и другие звезды кино – в частности Олеся Жураковская и Наталья Сумская, договориться с которой было едва ли не сложнее всего.

По словам Таллера, собрать такое созвездие артисток на одной съемочной площадке – настоящая профессиональная удача. Об этом он рассказал OBOZ.UA за кулисами шоу "Угадай мелодию", которое создает платформа SWEET.TV.

По сюжету фильм "Ну мам" состоит из нескольких историй, которые переплетаются между собой и рассказывают о различных типах отношений между матерями и детьми – от детства до взрослой жизни. Каждая часть посвящена определенным отношениям мамы и ребенка. Роли мам в фильме исполнили Ада Роговцева, Наталья Сумская, Олеся Жураковская, Елена Кравец, Екатерина Кузнецова, Анна Кузина.

"С кем было труднее всего договориться? На самом деле и Олеся Викторовна Жураковская, и Ада Николаевна Роговцева, и Наталья Вячеславовна Сумская – это актрисы, которые никогда не согласятся на участие в проекте со слабым сценарием, – говорит Евгений Таллер. – Я встречался с каждой лично, рассказывал о замысле, о том, какую именно историю мы хотим рассказать зрителю. И очень ценю, что они мне доверились. Мне кажется, нам действительно удалось создать очень теплую и человечную историю. С Натальей Сумской, признаюсь, договориться было непросто – и именно поэтому я еще больше благодарен ей за то, что она все же согласилась. Какие слова подобрал? Пообещал ей, что за эту работу не будет стыдно. Что сделаю все возможное, чтобы и сценарий, и диалоги были достойны ее участия.

"Ада Роговцева сейчас тоже снимается нечасто и очень избирательно относится к участию в проектах, – продолжил Таллер. – Историю мамы, которую она сыграла, мы писали специально под нее – я точно знал, что хочу работать именно с Адой Николаевной. Когда она прочитала сценарий, вопросов, по сути, не возникло. Было только одно условие: она сразу сказала, что роль ее сына должен сыграть Ахтем Сеитаблаев".

"Мы только обрадовались такому предложению. Ахтем согласился – и здесь трудно было представить другой вариант, потому что там, где Ада Николаевна, – не отказывают. Кроме того, они находятся в очень теплых дружеских отношениях, играют вместе в спектаклях, имеют общий творческий опыт. Ахтем обычно не снимается в условно зрительско-коммерческом кино – это в основном военные истории, авторские драмы, серьезные проекты. А здесь – такой формат. И, честно говоря, он в нем звучит очень круто".

"Олеся Жураковская сыграла мою маму, которой, к сожалению, не стало четыре года назад. Для меня это была не только роль, но и лично важная возможность почтить память мамы через кино. Папа уже видел фильм – смотрел в своем родном городе", – добавил продюсер.

"На самом деле все шесть мам, которые сегодня есть на постере, – это наш настоящий дримкаст, – признался Евгений Таллер. – Именно такими мы их и представляли, когда писали историю. И удивительно, но сегодня это те самые актрисы, которых мы хотели видеть с самого начала. Мы не услышали ни одного "нет" – а для киноиндустрии это большая редкость. Причем не только потому, что кто-то может отказаться по творческим причинам. Самое сложное – физически собрать таких артистов в один период: у каждой гастроли, репетиции, съемки, сумасшедший график. Но в этот раз все звезды сошлись.

