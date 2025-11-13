УкраїнськаУКР
"Впервые позавидовала Театру Франко". Ярослава Кравченко – о громких закулисных скандалах, работе с Оксаной Байрак и шпионах, подслушивающих зрителей

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
15 минут
351
Ярослава Кравченко – основательница киевского Дикого театра, телеведущая и продюсер. Меняет украинскую сцену, сочетая современный театр, социальные проекты и открытые разговоры на важные темы.

В интервью OBOZ.UA Ярослава Кравченко рассказала о том, как триггерные театральные спектакли могут стать терапией для зрителя, а также объяснила, почему "Конотопская ведьма" на гастролях за рубежом – это не культурная дипломатия". А еще вспомнила о работе со скандальным режиссером Оксаной Байрак и раскрыла новые подробности громких историй из театральной жизни.

– Ярослава, вы – телеведущая, директор, соведущая YouTube-проектов и автор социально значимых театральных постановок. Что из этого всего вам ближе всего?

– В последнее время я много над этим думала. В разные периоды жизни на первое место выходит другое: что-то из твоих титров исчезает, что-то добавляется. Но точно понимаю, что последние десять лет значительную часть моей жизни занимает таки театр. Поэтому я бы начала с того, что я – директор Дикого театра, точно мечтательница и человек, для которого важна справедливость.

– Вы некоторое время работали редактором и журналисткой в программе "Говорит Украина". Часто можно услышать, что подобные шоу частично построены по сценарию. Насколько это правда? Все ли герои были настоящими, или порой таки приглашали актеров?

Мой опыт работы на телевидении начался, что не все знают, с программы "Давай поженимся" с Оксаной Байрак. Там я занималась подбором героев. Как в "Давай поженимся", так и в "Говорит Украина" все герои были настоящими людьми. Какими бы странными, смешными или трагическими ни казались их истории – это были реальные люди, которые приходили на программу или чтобы найти любовь, или чтобы отстоять справедливость. У "Говорит Украина" это была принципиальная позиция – работать только с реальными героями.

Да, часть программ носила развлекательный характер, но было и большое количество выпусков, посвященных настоящим расследованиям – не только семейным историям, но и резонансным уголовным делам. Этот период для меня был одновременно интересным и сложным. Ты ежедневно сталкиваешься с болью. И, пожалуй, именно тогда я впервые вышла из своего комфортного пузыря и увидела, как живут другие – люди с разным образованием, с разными судьбами, из разных регионов. Бывало, что человек приходил с одной целью, а программа в результате выстраивалась иначе – жизнь часто оказывалась более драматургичной, чем какой-либо сценарий.

Конечно, когда готовили съемки с героями, редакторы обсуждали с ними историю, существовал определенный сценарий, по которому должна была разворачиваться программа. Но ты никогда не можешь предсказать, что человек скажет в эмоциональном порыве. Бывало, что мы знали только часть истории, а во время записи вдруг появлялись детали, которые меняли все. Например, человек приходил на программу как свидетель какого-то события, а во время разговора случайно выбалтывал что-то такое, что делало его участником.

Это была непростая работа, но мы очень любили этот проект. Много работали – постоянные поездки, командировки, съемки, монтажи, бесконечные телефонные звонки. Однако, как я уже не раз говорила, иногда настолько погружаешься в дело, которое тебя вдохновляет, что в какой-то момент понимаешь, что, кроме работы, в жизни ничего не остается. И для меня наступил момент выбора – продолжать в том же темпе или попробовать найти что-то другое, не менее важное. И именно благодаря этой паузе после телепериода появился Дикий театр.

– Если уж вспомнили об Оксане Байрак, скажите, пожалуйста, тогда было заметно, что она впоследствии окажется таким человеком – поедет в Россию и будет снимать фильмы для пропагандистских каналов?

– Честно говоря, для меня это новость. Я не следила за ее деятельностью, поэтому даже не знала, что она сейчас снимает в России. Мы с Оксаной почти не пересекались – у нас не было личного общения. Все тогда было построено так, что отдельно работала редакторская группа: мы собирали истории, проводили кастинг участников, писали сценарии. А Оксана приходила уже непосредственно на саму запись. Могу сказать лишь, что она была профессиональной ведущей, которая выполняла свою работу. Но я даже не уверена, что она тогда знала, как меня зовут, – настолько коротким был этот контакт.

– Семь лет вы проработали в Молодом театре, которым тогда руководил режиссер Станислав Моисеев. Когда на должность пришел новый руководитель – Андрей Билоус, которого сейчас обвиняют в сексуальном насилии, – уволились. Но за годы работы, вероятно, у вас там остались коллеги, приятели. Вы знали, что происходит в театре? Обсуждали это?

– Да, я действительно работала в Молодом театре, руководила пиар-отделом. Когда Станислава Моисеева пригласили в Театр Франко, а руководителем Молодого стал Андрей Билоус, довольно быстро поняла, что будет сложно работать вместе. Он, как новый руководитель, начал выстраивать собственные правила взаимодействия, вмешивался в процессы, которые были налажены. Это, пожалуй, было естественно, но для меня – неприемлемо. Я поняла, что мы не сработаемся. Непосредственного общения с ним у меня фактически не было. Но со временем начала доходить разная информация – слухи, разговоры. В театральной среде их всегда много, но об этом говорили люди, которым я доверяла.

Когда несколько лет назад началось публичное обсуждение проблемы насилия в украинском театре – после истории с актером и преподавателем Талашко – мы провели анонимный опрос среди театрального сообщества относительно подобных случаев. И уже тогда в анкетах неоднократно упоминалось имя Билоуса. Однако никто из тех девушек или парней, которые об этом писали, тогда не решился говорить открыто. Поэтому, когда прозвучали публичные заявления, я восприняла это, с одной стороны, как начало – наконец голоса стали услышанными, а с другой – как некое завершение истории, долго существовавшей на уровне слухов и закрытых разговоров.

И вот спустя девять месяцев после начала дела Билоусу официально вручили подозрение. Кто-то говорит, что это долго, но как человек, который следит за подобными кейсами, понимаю: это даже оперативно. Ведь, насколько мне известно, были опрошены сотни людей – работников и студентов театрального университета, коллег из Молодого театра, бывших сотрудников. Это колоссальный объем работы. Думаю, что опросили не менее 300-400 человек. Я искренне рада, что дело движется и что мы сможем увидеть результаты, надеюсь, в ближайший год.

– Недавно жена Андрея Билоуса в посте на Facebook заявила, что ее мужа обвиняют без надлежащих доказательств и что против него развернули публичную кампанию уничтожения. Она также добавила, что живет с ним более 30 лет и не верит в выдвинутые обвинения.

– Конечно, я согласна с тем, что до решения суда никто не имеет права выносить человеку приговор. Для этого существуют компетентные органы, и мы должны уважать презумпцию невиновности – это касается любого кейса, не только этого. В то же время, когда человек находится в браке или близких отношениях с тем, кого обвиняют, – естественно, что он может не верить в вину и стремится защитить. Это человеческое, и я не берусь оценивать их личные отношения. Однако я на стороне пострадавших девушек. Потому что заговорить о насилии – это сложно. Для этого нужна огромная сила, смелость и отвага.

Ведь, к сожалению, в украинском обществе до сих пор живет традиция обвинять жертву. Эти девушки прошли через осуждение, угрозы, обесценивание вроде "сама виновата". И то, что они решились говорить, – это поступок. Считаю, что именно благодаря таким голосам мы постепенно создаем прецедент, когда общество учится не терпеть насилие.

– В вашей жизни были подобные истории?

– Знаете, у меня с детства была несколько иная парадигма воспитания. В нашей семье не доминировала установка "ты же девочка, поэтому должна быть вот такой". Мое воспитание было скорее унисекс – мне никогда не казалось, что что-то может быть недостижимым только потому, что я женщина. Пожалуй, если бы жила с противоположной установкой, мне было бы сложнее – и основать театр, и менять профессиональные направления.

Я всегда знала: если чего-то хочу, могу этого достичь. Поэтому в профессиональной среде лично не сталкивалась с харассментом или дискриминацией. Но если говорить о личной жизни – да. Я была в абьюзивных отношениях и не сразу заметила "красные флажки". К сожалению, это едва не закончилось трагически. Но если говорить именно о работе и социальных взаимоотношениях – мне повезло. Я с раннего возраста живу самостоятельно, хорошо понимаю свои границы и умею их отстаивать. Однако знаю, что не все в состоянии это сделать, поэтому стараюсь поддерживать женщин, которые через это проходят.

– Как возник ваш Дикий театр и чем он для вас является сегодня?

– Дикий театр появился фактически из такого вызова "на слабо" – сначала просто для себя. То, что я представляла, не вписывалось в рамки ни одного существующего театра, и так возникла идея создать что-то свое. Сначала Дикий был, можно сказать, развлечением – и многие проекты рождаются именно так: когда интересно, болит, резонирует – значит, стоит делать. Сегодня для меня Дикий театр – это возможность высказываться на широкую аудиторию на темы, которые мне лично важны, делиться взглядами и проблемами и находить единомышленников. Когда мы выбираем тему, любую социальную проблему, команда всегда разделяет ценности проекта. У нас нет штатной структуры или постоянной труппы – это независимая структура. Все актеры работают на гонорарных условиях, и их набирают под каждый конкретный проект через кастинг. За почти десять лет работы нам удалось сотрудничать как минимум с 300 актерами.

– Человеку, который никогда не был в вашем театре, с чего вы советовали бы начинать знакомство?

– Я бы прежде всего посоветовала зайти на сайт театра и прочитать аннотации к спектаклям, чтобы понять, что именно отзывается вам лично. У нас нет обязательного порядка: можно выбирать спектакль по теме, эмоциональному резонансу или по тому, что вам близко. Некоторые наши постановки жесткие – в них используется бытовая речь, ругань. Для человека, привыкшего к классическому театру, это может быть шокирующим. Поэтому сначала рекомендую внимательно читать аннотации и дисклеймеры: мы всегда предупреждаем, если есть громкие звуки, сцены жестокости или обнажения. Это проявление уважения к зрителям.

Что касается конкретных постановок, я бы не советовала начинать с "Кицюни". Это спектакль, который триггерит, практически нет людей, которых он не оскорбляет, потому что очень сексистский, гомофобский, ксенофобский, шовинистский. Лучше начать со спектаклей, которые больше соответствуют вашим ценностям и эмоциональному восприятию.

– Сейчас много пишут о том, что театр переживает подъем: билетов не достать, аншлаги. Но при этом есть мнения, что это касается только Киева, а режиссер Давид Петросян сказал нам в интервью, что даже в столице "не на все спектакли стоят очереди".

– Если измерять театральный бум по аншлагам и продажам билетов, я бы сказала, что на протяжении семи из десяти лет существования Дикого театра мы переживали именно такой бум. С началом полномасштабного вторжения ситуация изменилась: часть нашей аудитории уехала, и борьба за внимание и ресурсы зрителей стала сложнее. В то же время появилась новая аудитория, примерно на 50% обновленная, – это люди, которые переехали в Киев из других регионов. Достучаться до них, заинтересовать, найти "крючки" для привлечения – это вызов для театра.

Сегодня наиболее посещаемым, пожалуй, является Театр Франко. Интересно, что в регионах также вырос спрос на качественные спектакли. Раньше вывозили антрепризы: брали несколько звезд, играли легкие комедии, и они собирали аншлаги. Теперь популярностью пользуются именно высококачественные постановки, и это круто, потому что задает планку того, каким должен быть хороший театр.

– Когда хожу в театр, после спектакля люблю послушать, что говорят зрители, выходя из зала. Как вы проверяете, насколько тот или иной спектакль "зашел"?

– Иногда – так же. Более того, у нас это даже прописано в скриптах работы суперадминов. Это девушки, которые встречают зрителей, заботятся об их комфорте, помогают найти места. После спектаклей они специально слушают впечатления людей. Если кто-то решает уйти во время спектакля, мы тоже подходим и узнаем причину. Это важно – потом обсуждаем фидбек с командой. Бывает по-разному. Иногда люди просто не рассчитали время, например, договорились, что в девять будут дома, наняли няню для ребенка, а тут воздушная тревога...

А бывает, что выходят с эмоциями: "Это какая-то фигня". В таком случае я всегда призываю зрителей проанализировать, что именно раздражает. Часто именно это оказывается самым ценным: герой или его поведение подсвечивает внутреннюю проблему зрителя. Театр действительно может быть терапевтическим. Даже если спектакль не дал удовольствия, он может выявить какую-то эмоцию или аспект, который поможет лучше себя понять.

За этот год мы выпустили много очень интересных работ. А еще наконец реализовали "Школу света". Для меня это особый учебный проект, потому что в театрах всегда не хватало специалистов по свету, звуку, видео – прежде всего из-за отсутствия профильного образования. А с войной эта проблема стала еще острее. Как-то я написала пост в Facebook об идее школы и получила отзывы как от государственных, так и негосударственных театров – проблема действительно насущная. Первый, пилотный выпуск мы организовали для ветеранов. Идея заключалась в том, чтобы они не просто учились, но и имели возможность получить профессию в театре. Еще один пример – проект, который мы сделали с Натальей Ворожбит для девушек, которые потеряли партнеров на войне или те находятся в плену. Это ресурсная, поддерживающая работа.

– Пожалуй, самое громкое событие для Дикого театра последних месяцев – полный аншлаг на новый спектакль "Я вижу, вас интересует тьма". Говорят, даже организаторы не ожидали такого ажиотажа.

– Этот спектакль создан по бестселлеру Иллариона Павлюка "Я вижу, вас интересует тьма", у которого более 150 тысяч поклонников. Было страшно браться за проект: поместить психологический триллер на 666 страниц в двухчасовой спектакль – вызов для команды.

Сначала премьера состоялась во Львове. Я увидела спектакль и подумала: "Вау, это действительно хорошо". Теперь рада, что он появился и в Киеве. Мы планируем гастроли по Украине, и анонс будет совсем скоро – в феврале и марте спектакль будет путешествовать по городам. Поэтому следите за календарем. Мы ожидали, что спектакль откликнется зрителю, но не прогнозировали, что билеты раскупят всего за 40 минут. Чтобы удовлетворить спрос в Киеве, пришлось выходить на большие залы. И сейчас мы организовываем показы в Октябрьском дворце.

– Осенью прошлого года в одном из выпусков "Телевидения Торонто" на YouTube вы обсуждали коллег-мужчин, сбежавших за границу после полномасштабного вторжения, и упоминали Стаса Жиркова – бывшего руководителя Киевского академического театра драмы и комедии на левом берегу Днепра. Поддерживаете ли вы контакты со Стасом и как оцениваете ваши нынешние взаимоотношения?

– Насколько понимаю, Стас удалил меня из друзей в соцсетях и заблокировал. Но это для него классическая реакция. Я не считаю, что как ведущая сделала некорректный материал. Стас уехал, покинул театр? Да. Хотелось ли мне на этапе создания сюжета не включать его в перечень уклонистов, о которых был сюжет? Я отношусь к нему хорошо как к режиссеру. Он один из самых талантливых украинских художников, и мне было интересно работать с ним в одном поле, когда он был в Украине. Но это не отрицает того факта, что он уехал. Поэтому он был в сюжете, как и другие люди, с некоторыми из которых лично была знакома и общалась.

Реакция Стаса для меня понятна. Сейчас мы не общаемся. Но я искренне считаю, что его выезд – большая потеря для украинского театра. Он был замечательным режиссером и визионером, и у него хорошо получалось создавать современный театр. В то же время он сделал то, что, по его мнению, было лучше для себя и семьи – вывезти их в безопасность. Могу ли я это осуждать? Нет. Если сейчас он рассказывает о войне в Украине в Европе и закрывает определенные дипломатические или культурные процессы – хорошо, пусть делает.

У нас в стране действительно есть большие проблемы с культурной дипломатией. Выезд "Конотопской ведьмы" на гастроли в Европу – это, конечно, шаг, но это не культурная дипломатия, по большому счету, нужна системная коммуникация. Но насколько сейчас Стас чувствует войну и что происходит, и как он рассказывает об Украине, не могу знать и не могу давать оценку.

– Смотрите ли вы спектакли коллег? Что из последнего, что увидели, показалось вам актуальным и способным принести не только эстетическое удовольствие, но и реальную пользу? Например, много говорят о спектакле Давида Петросяна "ПолиАндрия" – трагикомедии о женщине и ее муже-ветеране, которая исследует сложности адаптации после войны.

– Я еще не видела спектакль, только читала пьесу. И это очень сильный текст. Честно говоря, впервые за много лет я позавидовала Театру Франко, что Давид срежиссировал эту пьесу именно у них. Это стопроцентно пьеса для Дикого театра, и автор об этом знает – мы общались с Сергеем Кулибышевым. Мой уровень знаний о театре позволяет мне сказать, что, зная текст, зная Петросяна, уверена: получился очень классный спектакль. И я искренне завидую Театру Франко, что он получился у них, а не у нас. В конце каждого года веду свой личный список достижений и поражений, и туда обязательно попадет, что этот спектакль не вышел в Диком. Я делала предложение Давиду поставить его у нас, но так понимаю, уже были договоренности с Франко.

Вообще я смотрю спектакли не так часто, как хотелось бы, – важно не объесться театром. В прошлом году я видела "Калиновую свирель" режиссера Оксаны Дмитриевой, сейчас очень хочется увидеть ее спектакль по Брехту в театре "Золотые ворота". Также хочу посмотреть новую постановку Тамары Труновой "Работы с тенью", о которой слышала много положительных отзывов. Из последнего, что видела: в Театре на Левом берегу "Одинокий закат" – прекрасная работа. В Театре Франко, к сожалению, пропустила "Прометей закованный", о котором тоже много говорили. Видела "Дом" Жолдака в Театре Леси Украинки. Что увидела неудачного? Мне или везет, или я хорошо выбираю – вижу только интересные работы.

– Недавно вы издали автобиографическую книгу "Театр. Ютуб. Секс". О театре и YouTube мы уже поговорили, а интересно, что в книге о сексе?

– Должна признаться, я немного обманула в названии. Книга больше о моей работе, карьере, факапах и приключениях. Раздел о сексе больше о том, почему важно говорить о нем открыто, особенно в публичной близости. Я делала это как соведущая YouTube-проекта "Эбаут", рассказывая много личных историй, которыми обычно не делятся даже с близкими друзьями. Но этот раздел не раскрывает моих личных отношений, после прочтения книги часто пишут, что секса мало. Надо будет найти время и написать отдельно книгу "А теперь только секс"(смеется).

– Не жалеете, что ушли из проекта "Эбаут"?

– Нет, мне нужна была пауза. Она дала возможность провести внутреннюю ревизию после семи лет непрерывной работы на YouTube с "Телевидением Торонто" и четырех лет на "Эбауте". За это время я очень много делилась личным, и этот год помог мне понять, кто я, что хочу делать дальше и как подтянуть проекты, которые планировала реализовать. Поэтому конец этого этапа дал мне очень хороший личный результат.

