'Я тремпель, на котором висит одежда': украинские звезды показали, как выглядели в подростковом возрасте. Фото

В соцсети Threads внезапно начался флешмоб среди украинских звезд, которые делятся своими подростковыми фотографиями. Братья Амил и Рамиль Насировы сначала решили показать ностальгические кадры из виньетки и предложить другим интернет-пользователям делиться.

"Ну шо, давайте посмотрим на ваши фотки из школьных выпускных альбомов! У нас, например, дермантиновые белые ремни. То, что я тупо тремпель (вешалка. – Ред.), на которой висит одежда, вообще не комментирую", – отметили братья. Среди интернет-пользователей свои фотографии показали также украинские звезды.

Братья Насировы

Певец LAUD

Репер Alyona Alyona

Певица Екатерина Павленко (Monokate)

Комик Алла Волкова

Модель Даша Астафьева

Ранее OBOZ.UA писал, что сеть ошеломили архивные фото Стейтема и Сталлоне в Киеве в 2010 году. Часть пользователей предположила, что кадры могли быть сгенерированы или изменены с помощью искусственного интеллекта. Однако в архивах украинских медиа остались и репортажи, и видео с этого события, что подтверждает подлинность.

