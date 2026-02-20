Сеть ошеломили архивные фото Стейтема и Сталлоне в Киеве: некоторые заподозрили вмешательство ИИ

В сети появились архивные фото Сильвестра Сталлоне, Джейсона Стейтема и Дольфа Лундгрена из Украины. Кадры были сделаны во время их визита в Киев в 2010 году.

Снимки опубликовали в Instagram "Київ Історичний", и они вместе с волной ностальгии вызвали дискуссию: часть пользователей предположила, что кадры могли быть сгенерированы или изменены с помощью искусственного интеллекта. Однако в архивах украинских медиа остались и репортажи, и видео с этого события, что подтверждает подлинность.

Под публикацией пользователи оставили комментарии:

"Даже если это искусственный интеллект, все равно невероятно".

"Оригинал натуральный! Были и ходили по Киеву с удовольствием!"

"Таких легендарных актеров уже не будет".

Другие обращают внимание на то, что из-за распространения ИИ все сложнее отличить реальные архивы от подделок: "Сейчас перед тем, как лайкать, всегда проверяю информацию через Google – развелось сейчас ИИ-фейков".

Речь идет о приезде голливудских актеров в столицу по случаю презентации боевика "Неудержимые" в рамках мирового промо-тура. В 2010 году визит звезд стал одним из самых громких культурных событий лета – в Киеве тогда у мест появления актеров собирались толпы фанатов.

Украинские медиа, такие как "Коротко про" и ТСН, подробно освещали их визит. Сообщалось, что Сталлоне, Лундгрен и Стейтем прилетели на частном самолете и поселились в пятизвездочном отеле "Премьер Палац". Ожидалось также прибытие Микки Рурк, однако он от поездки отказался.

На пресс-конференции фильма актеры появились в классических костюмах, которые, по их же словам, оказались не слишком уместными для киевской жары. Через несколько минут общения Сталлоне снял пиджак.

После официальной части актеры разделились: Джейсон Стейтем остался в отеле, Дольф Лундгрен проводил время в номере, а Сталлоне отправился на экскурсию по Киеву. В комментариях для прессы он вспоминал о своих одесских корнях и не исключал, что хотел бы посетить Украину с семьей в будущем.

На премьеру фильма звезды прибыли в столичный кинотеатр, где в течение около 20 минут общались с фанатами, раздавали автографы и фотографировались.

После показа они поехали на ужин в один из киевских ресторанов, а затем появились в клубе Cristall Hall на закрытой вечеринке. По тогдашним публикациям, билеты на событие стоили около тысячи долларов, а организация визита обошлась украинской стороне в значительную сумму.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре 2025 года ведущая Екатерина Осадчая вспомнила историю: во время интервью в 2012-м Мадонна жестко отчитала своего помощника, который перепутал Украину с Россией, подчеркнув, что это две разные, независимые страны.

